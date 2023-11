Alluvione, solidarietà anche da Cuneo: donazione dell'Anap a tre imprenditori pensionati devastati dal fango

Non si ferma la solidarietà nei confronti degli alluvionati. Anap Confartigianato Cuneo ha consegnato giovedì tre assegni da 2mila euro a imprenditori pensionati associati al movimento che rappresenta gli anziani e i pensionati di Confartigianato e aderenti alle territoriali di Forlì, Cesena e Ravenna. Persone che hanno subito ingenti danni all’abitazione e che, ancora oggi, sono alle prese con interventi di ripristino e risanamento. La consegna è avvenuta a Forlì, nella sede dell’associazione, alla presenza del vicepresidente Anap Emilia Romagna Gian Lauro Rossi e della delegazione di Cuneo guidata dal presidente territoriale Anap Giuseppe Ambrosoli e dai consiglieri Gian Mario Addivinola e Aldo Caranta, quest’ultimo generoso donatore di un contributo personale di mille euro per ogni alluvionato.

A ricevere l’assegno destinato a Forlì, l’imprenditore Ugo Berti, che ha fatto visitare alla delegazione la propria abitazione, per far toccare con mano i segni della devastazione causata dall’alluvione. Come spiegato durante la breve cerimonia dal presidente di Anap Forlì Giuseppe Mercatali "il gesto evidenzia lo spirito di coesione che caratterizza gli associati Anap, i fondi raccolti dai colleghi di Cuneo rappresentano una speranza per chi, in poche ore, ha perso tanto". Ha portato i saluti di Confartigianato di Forlì il presidente Luca Morigi, che ha voluto ricordare il presidente onorario e colonna portante di Anap Forlì, Ernesto Partisani, recentemente scomparso, ribadendo che "il movimento dei pensionati è parte integrante della vita dell’associazione che rappresenta e tutela, con uguale impegno, sia gli imprenditori attivi sia coloro che si sono ritirati, dopo una vita di lavoro".