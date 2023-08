Alluvione, solidarietà per Modigliana: dalla Val D'Arno 5mila euro per lo stradello del Casone

Continuano le iniziative solidali per Modigliana. Nei giorni scorsi nel comune della vallata del Tramazzo ha fatto visita una delegazione dell'Avis della Val D'Arno, in rappresentanza delle Avis di diversi comuni, precisamente giunti da Bucine. "Un Comune che già in più occasioni ci è stato vicino, nella raccolta fondi e consegna di aiuti alimentari", ricorda il sindaco Jader Dardi. E ancora una volta hanno dimostrato un gran cuore, versando 5mila euro per la sistemazione e riapertura dello stradello del Casone.

"Un intervento necessario e per il quale abbiamo sollecitato tutti gli enti coinvolti alla realizzazione delle opere ad intervenire nei tempi più brevi per potere riaprire, come è nostro obiettivo, lo stradello in contemporanea con la riapertura delle scuole - afferma Dardi -. Assistiamo purtroppo a ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per le quali ho ritenuto necessario richiamare anche la attenzione del Generale Figliuolo nella sua veste di Commissario per la ricostruzione".

Venerdì Dardi ha partecipato all'incontro del Tavolo Permanente Agricoltura promosso dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina ed estesa anche a Modigliana e Tredozio, con l'intervento dei rappresentanti delle associazioni di rappresentanza della agricoltura. "Un incontro utile ed importante per fare il punto della situazione, per delineare priorità e sostegno alle imprese agricole ad alla manutenzione del territorio", sottolinea il primo cittadino.

"È stata presentata una importante relazione svolta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale da cui emerge la situazione dei danni con 146 segnalazioni provenienti dal territorio di Modigliana, il 15,9% del totale delle 917 segnalazioni raccolte in tutto il territorio di competenza del Consorzio - continua il sindaco -. L'allarme che viene lanciato, sulla necessità di intervenire nella manutenzione dei fiumi, la raccolta del legname, sugli interventi per il ripristino del territorio, sarà ripreso e portato alla attenzione nell'incontro in programma il prossimo 8 agosto con l'assessora regionale alla Protezione Civile Irene Priolo"