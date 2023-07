Alluvione, il generale Figliuolo sorvola la Romagna, Zattini: "Approccio subito operativo, il Comune è fuori di 8-9 milioni"

“Da noi è tutta una frana”: sono state queste le prime parole del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nell’incontro ufficiale in viale Aldo Moro con il generale Francesco Paolo Figliuolo, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessora Irene Priolo e gli amministratori colpiti dall'alluvione. Il commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione si è rivolto subito al sindaco Zattini dopo aver sorvolato in elicottero proprio l’intera area del forlivese per vedere con i propri occhi le centinaia di fratture arginali, le frane, gli smottamenti e i danni apocalittici provocati dall’alluvione.

A presiedere l’incontro con il commissario c’era il presidente Bonaccini, che ha accompagnato il generale e il suo staff nel primo giro aereo di ricognizione delle zone alluvionate: “Ringrazio il generale Figliuolo per essersi recato subito in Romagna. Tra di noi c’è un rapporto di profondo rispetto e consuetudine, maturato con l’esperienza della pandemia. Questo faciliterà il lavoro insieme. Siamo a sua disposizione. L’unico interesse che abbiamo come Regione sono le risposte alle famiglie, alle imprese e agli enti locali. In Emilia Romagna siamo abituati a lavorare in squadra e lo faremo anche questa volta.”

“Appena ricevuta la notizia della mia designazione ho ritenuto doveroso recarmi in Romagna. Solo toccando con mano ci si può rendere conto della gravità della situazione” - ha dichiarato Figliuolo. “Ciò che serve adesso sono trasparenza, velocità e sburocratizzazione. Sono abituato ad ascoltare e metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per accelerare il percorso della ricostruzione. Due saranno i compiti della struttura commissariale: supportare e agevolare la ripartenza. Ecco perché lavoreremo con buona volontà per dare risposte concrete a un evento fuori scala che tuttavia rischia di rappresentare un pericoloso campanello di allarme per il futuro del nostro Paese.”

“Ringrazio il generale Figliuolo per l’approccio operativo che fin da subito ha dimostrato nei confronti delle istituzioni locali. La priorità oggi è la somma urgenza. Il comune di Forlì è fuori di 8-9 milioni di euro - ha aggiunto il sindaco Zattini -. Per un ente come il nostro sono risorse importanti ma sostenibili dal punto di vista finanziario. Non è così per tutti. I comuni più piccoli stanno attraversando difficoltà molto maggiori da questo punto di vista. C’è poi la necessità di dare risposte concrete ai cittadini: prima di tutto sulle infrastrutture fluviali. È necessario ragionare al più presto su un piano strategico innovativo di messa in sicurezza del territorio. Poi ci vogliono le risorse, alle famiglie e alle imprese alluvionate. E rispetto a queste ci vuole velocità e semplicità nelle modalità di erogazione.” Zattini ha infine ribadito la “piena disponibilità al dialogo e al confronto da parte del nostro Comune. La macchina comunale è a sua completa disposizione. Lo attendiamo il prima possibile a Forlì.”