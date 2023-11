Alluvione, circa mille famiglie hanno chiesto ad Alea la sospensione delle bollette

Alea Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti alluvionati ha speso un extra di circa 6,6 milioni di euro, ma questo maggiore esborso non andrà a impattare sulle bollette dei cittadini dei 13 Comuni serviti dalla società. Lo assicurano i vertici di Alea, la presidente Simona Buda e il direttore generale Gianluca Tapparini. La spesa, infatti, è stata già approvata tra i ristori delle somme urgenze riconosciuti dal commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo.

Di questa cifra circa 3 milioni di euro sono stati già operativamente versati nelle casse di Alea e per questo sono in corso i pagamenti ai fornitori che hanno prestato il servizio durante l'emergenza. E sempre per Alea emerge che circa 1.000 famiglie di Forlì e territorio hanno fatto richiesta di sospendere le bollette del servizio rifiuti, come reso possibile da Arera per chi è stato danneggiato dall'alluvione. I termini per la richiesta scadevano a fine ottobre. Le famiglie alluvionate potranno aver diritto anche a sconti e benefici che devono essere ancora individuati da Arera.