Alluvione, rimossa l'opera d'arte da inaugurare nell'anniversario: "Nessun furto o ripensamento"

La statua che si trova a Porta Schiavonia dedicata agli “angeli del fango” non è stata rubata, né rimossa per vandalismi o come risposta alle polemiche degli ultimi giorni. E' la risposta che arriva dal Comune che parla, invece, di “normale manutenzione” del basamento, tanto che “la statua sarà al suo posto regolarmente giovedì quando ci sarà lo scoprimento e l'inaugurazione”.

A sollevare dubbi è un intervento di Sauro Turroni, esponente dei Verdi e uno dei più forti critici all'installazione dell'opera d'arte in acciaio corten sotto il bastione della porta di Schiavonia. Chiede Turroni: “Chi ha fatto l' opera istallata su un basamento di cemento davanti alla porta di Schiavonia? Perché è stata rimossa'”.



Il monumento per Turroni è “una modesta operazione autocelebrativa di chi ha lasciato i volontari senza guida durante l'alluvione”. E domanda ancora: “Apprendiamo in queste ore che l' opera così biasimata in realtà sarebbe stata realizzata dallo scultore cesenate Navacchia, nel suo studio e che numerosi suoi amici ed estimatori ne avrebbero seguito passo passo la realizzazione. Allora come mai l'artista Ido Errani dice di essere lui l'autore? E come mai invece la determina del dirigente comunale affida per 47mila euro ad una ditta di carpentieri l' incarico? Chiariscano, si tratta di questioni rilevanti, non solo per l'importo dei lavori”.