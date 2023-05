Alluvione, allo studio misure per salvare il turismo. "Una campagna di comunicazione con il Governo"

“La campagna di promozione la faremo insieme all’Enit e al Governo, come ho sempre detto ad albergatori e Comuni, non appena la situazione si sarà stabilizzata. Sabato prossimo verrà in Regione la ministra Santanchè, e la presenteremo insieme a lei”. Così Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, rivolto a imprenditori, associazioni e Comuni preoccupati per l’impatto dell’alluvione sull’imminente partenza della stagione turistica e balneare.

“Sono in contatto con la ministra fin dal primo giorno dell’ondata di maltempo - ha ribadito l’assessore -, faremo con lei una conferenza stampa di presentazione del piano di promozione straordinario per promuovere la nostra Riviera e rassicurare tutti i turisti sulla piena agibilità di stabilimenti, spiagge e strutture ricettive. In parallelo - prosegue Corsini - è bene che imprenditori, associazioni e Comuni inizino ad agire già autonomamente, usando i propri siti e canali social. Noi, e lo ribadisco, saremo pronti a breve, insieme al Governo e all’Enit. Faremo quindi due campagne - riepiloga l’assessore -, una rivolta al mercato italiano e l’altro a quello estero, prevalentemente per la Germania, che rappresenta da sempre un bacino importante per il nostro turismo”.

“Non ho nessun dubbio - conclude Corsini - sul fatto che, appena terminata quest’ondata di maltempo che ha prodotto anche disdette e mancate prenotazioni, e si sarà stabilizzata la situazione, la Riviera tornerà ad essere affollata di turisti come prima e più di prima”.