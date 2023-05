Alluvione, i numeri della task force impegnata nella pulizia delle strade: "Al lavoro per potenziare mezzi e uomini"

Continua l'azione della task force messa in campo dal Comune di Forlì, impegnata nella pulizia delle strade nelle aree alluvionate. "Siamo partiti, già da qualche giorno, con un’azione capillare di pulizia delle strade e rimozione di fanghi, sedimenti e detriti - spiega il sindaco Gian Luca Zattini -. Abbiamo messo in campo dodici bob cat, sei auto spurghi, dieci camion per la raccolta di fango e detriti e cinque tra escavatori e pale meccaniche". Ma non solo. "Ci stiamo già attivando per potenziare mezzi e uomini, soprattutto auto spurgo - prosegue il primo cittadino -. È importante far lavorare queste persone in condizioni di sicurezza. Chiedo pertanto a tutti i volontari di fare attenzione e di facilitare i movimenti dei mezzi".