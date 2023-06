La premier Meloni: "Obiettivo indennizzi al 100%". Il sindaco a Roma: "Appoggio non solo a parole, ma anche nei fatti"

“Un incontro molto costruttivo e partecipato, in cui il Governo e la premier Meloni hanno manifestato piena solidarietà e appoggio alle comunità alluvionate. A parole, ma anche con i fatti”: è questo il commento del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, a margine dell’incontro sull’emergenza alluvione svoltosi stamattina, mercoledì, a Roma a Palazzo Chigi. Il tavolo per l’emergenza alluvione è stato convocato oggi dal sottosegretario Mantovano, presieduto dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Presente anche il Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

La premier Meloni

"Questo è un tavolo operativo che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni, per discutere su cosa fare e su come agire al meglio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo l'incontro con sindaci, presidenti di Regione e delle Province colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana, spiegando che "sarà un tavolo permanente che, in attesa della definizione della struttura commissariale, sarà coordinato all'interno del governo dal ministro Musumeci".

"Credo - ha aggiunto Meloni - che questo momento di confronto sia molto importante, dico subito che non considero questo contesto occasionale, intendo rendere questo tavolo permanente, finché sarà necessario. Sappiamo tutti che abbiamo a che fare con un evento particolarmente complesso, non che le Regioni coinvolte non siano già state teatro di altre situazioni emergenziali. In questo caso specifico ci rendiamo conto che l'evento è non solo particolarmente vasto per l'estensione ma particolarmente vasto nei fenomeni che produce, e quindi ha bisogno di molti piani di intervento diversi fra loro".

"Più siamo precisi nella ricognizione dei territori per dare a chi ha bisogno e non disperdere quelle risorse, più quelle risorse andranno dove devono andare. Così come più si sarà capaci di distinguere quello che è il frutto dell'evento alluvionale dai problemi che erano preesistenti, più si avranno risorse per avvicinarsi a indennizzi che siano il più possibile alti con l'obiettivo del 100%". Lo dice la premier Giorgia Meloni al tavolo sull'alluvione. "Siccome le risorse - lo sappiamo tutti - non sono infinite, anzi, tutti siamo chiamati - conclude - a un lavoro di grande accuratezza e responsabilità".

Il sindaco Zattini

“L’obiettivo del Governo è quello di ristorare al 100% le perdite subìte dagli alluvionati e rendere il tavolo di lavoro un appuntamento strutturale, dove i sindaci dei territori colpiti dall’emergenza maltempo e la Regione possano dare voce alle istanze delle comunità locali. Ho molto apprezzato entrambe le notizie tenuto conto che, in questa fase, la priorità è collaborare per la ripartenza e dare risposte concrete ai cittadini alluvionati. Cosa che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare a tutti i livelli”, continua Zattini. Il tavolo permanente sull’alluvione sarà coordinato dal Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.

Per Zattini si tratta di “una modalità di lavoro molto utile e operativa. È necessario infatti portare avanti un confronto continuo con le istituzioni e l’esecutivo. Questo tavolo interministeriale sarà l’occasione per parlare di problemi reali e situazioni concrete, con l’obiettivo di risolverle e accelerare la ricostruzione.”

Il presidente della Provincia Lattuca

Il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, con una nota congiunta con il suo omologo di Ravenna Michele De Pascale, aggiunge: “La presidente Meloni ha risposto al nostro appello e ha utilizzato l’espressione “obiettivo cento per cento” per quel che concerne gli indennizzi, chiedendo giustamente una puntuale ricognizione dei danni. Noi, anche se ancora in assenza dell’ammontare delle risorse a disposizione e della tempistica, facciamo pieno affidamento politico sul fatto di poter raggiungere insieme questo risultato”.

Ed ancora Lattuca e De Pascale: “Non abbiamo invece avuto risposte rispetto al tema della governance della struttura commissariale. Abbiamo ribadito la proposta di utilizzare il modello Emilia 2012, con un sistema che faccia perno sulle Regioni e poi a cascata su Province e Comuni. Ormai tutte le proposte sono sul tavolo e il Governo ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di decidere chi individuare, ma è prioritario che, qualunque sia la scelta, questa sia compiuta il prima possibile. Per quel che ci riguarda noi garantiamo in ogni caso la nostra piena disponibilità a collaborare. È impensabile procedere alla enorme mole di opere idrauliche necessarie e alla riparazione delle strade e delle frane senza poteri, risorse e strutture speciali. La prossima settimana il tavolo tornerà a riunirsi: ci auguriamo che in questo incontro avremo risposte certe in tal senso”.

La deputata Tassinari

“Un confronto continuo tra il governo e gli enti locali sarà decisivo per la ripresa e la ripartenza dei territori che hanno subito e subiscono gli effetti del maltempo. Questo tavolo interministeriale è un tavolo operativo che ci aiuta a capire e a risolvere i danni, a confrontarci sulle azioni da intraprendere nel breve e nel lungo termine e a comprendere la specificità e le esigenze di ogni territorio”: lo dichiara on. Rosaria Tassinari, coordinatrice di Forza Italia in Emilia – Romagna.

“Il confronto di oggi – prosegue - serve sicuramente a migliorare ed affinare il decreto legge sul maltempo in sede di conversione parlamentare e la presenza degli enti locali è decisiva per ricomprendere zone o comuni che in prima battuta sono rimasti esclusi. Con il contributo di tutti e con la grande determinazione ed efficacia di questo Governo di Centrodestra – conclude– riusciremo a risollevare il presente delle Regioni colpite e a garantire un futuro alle famiglie, alle imprese e al territorio”.