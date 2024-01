Alluvione, torna a riunirsi in assemblea il Comitato Vittime del Fango di Forlì

Torna a riunirsi il Comitato Vittime del Fango di Forlì. E' stata convocata infatti un'assemblea che si terrà giovedì 1 febbraio alle 20.30 nella sede del Circolo Rivalta di viale Bologna 250. Durante i lavori, viene illustrato nella convocazione, si discuterà "dell'attività svolta con i Comitati Riuniti della Romagna, dei rapporti con la struttura del Commissario Figliuolo; della proposta di nomina della commissione scientifica; e modifiche statutarie (articolo 7, composizione e funzione del Consiglio Direttivo)". Il Consiglio Direttivo, infatti, "è formato da un numero di consiglieri pari a 5 o 7, dei quali preferibilmente almeno uno per ogni quartiere, individuati tra tutti i promotori". Viene proposta l'aggiunta della parola “sostenitori” dopo la parola “promotori”". La presidente del Comitato è l'avvocata Alessandra Bucchi, che ha incontrato la premier Giorgia Meloni in occasione del vertice italo-europeo con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen.

"La premier Meloni ci ha ascoltato con grande attenzione - aveva informato Bucchi a caldo dopo l'incontro tenutosi all'aeroporto "Ridolfi" -. Abbiamo consegnato un documento sintetico nel quale abbiamo espresso i punti salienti che richiediamo come alluvionati. Abbiamo chiesto un tavolo congiunto con tutte le istituzioni. Le richieste saranno valutate". Nella circostanza, aveva aggiunto la presidente del Comitato, "abbiamo spiegato che come cittadini non veniamo aggiornati circa i lavori svolti sul territorio, fonte di preoccupazione". Inoltre "abbiamo sottolineato la necessità di semplificare le perizie sui danni". L'incontro era avvenuto alla presenza del commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, il viceministro Galeazzo Bignami e la deputata Alice Buonguerrieri.