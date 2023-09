Storie di fango e speranza, viaggio fra gli adolescenti alluvionati e l'incontro con Bonaccini: “Ascolterà la loro voce”

C’è chi, nelle ore drammatiche dell’alluvione, senza esitare è salito sul trattore per soccorrere le persone intrappolate dall’acqua e dal fango. C’è chi, nelle colline franate, è rimasto isolato per giorni senza acqua e senza luce e adesso non ha più neanche un campetto in cui giocare a calcio. E c’è chi, nelle città ricoperte dal fango, è ancora sfollato e non sa come andare a scuola perché non passa più l’autobus.

Sono tante le storie raccolte da Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, nel viaggio che l’ha portata nei paesi colpiti dall’alluvione di maggio, per ascoltare le loro voci e le loro testimonianze. Un viaggio iniziato, nel mese di agosto, da Sant’Agata sul Santerno e poi proseguito a Russi, Rocca San Casciano, Santa Sofia, nel quartiere Romiti a Forlì, a Mercato Saraceno e Faenza.

“L’idea di questo viaggio è nata nei giorni dell’alluvione, quando siamo andati come volontari in viale Bologna, nel quartiere Cava, a spalare il fango - racconta Marco Regazzi, speaker di Radioimmaginaria -. Quando siamo tornati a casa eravamo distrutti, ma ci sembrava di non aver fatto abbastanza. E così è iniziato il tour”. Una cinquantina i ragazzi incontrati durante il tour chiamato "OltrApe 2023 - Dillo al Presidente!”, dagli 11 al 19 anni, a bordo dell’Ape Piaggio (a biometano) durante il quale hanno realizzato video e reportage dei luoghi visitati, trasmettendo in ogni tappa le interviste realizzate.

“Una delle cose che mi sono rimaste dentro di questi ragazzi è il fatto che devono ricostruire ogni ricordo e questo è drammatico a 15 anni - dice Marco -. E’ drammatico per chi ha perso la casa e la propria stanza piena di oggetti, anche quelli apparentemente inutili che però racchiudevano una storia, dietro ai quali c’era un significato profondissimo. Ed è tutto da ricostruire. Ma come si ricostruisce un ricordo?”.

Dall’ascolto dei ragazzi sono nate storie, idee e progetti che saranno presentati - dalla loro viva voce - al presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nell’incontro in programma venerdì 8 settembre alle 16 al Parco urbano. All’inizio del tour i ragazzi di Radioimmaginara decidono di scrivere una lettera al presidente Bonaccini per presentargli il progetto. “Tra terremoto, Covid e questa ultima catastrofe, la nostra Regione ha avuto poca tregua - scrivono - e quindi abbiamo deciso di rimetterci in viaggio e di andare a trovare i ragazzi a casa loro, utilizzando la radio come mezzo per favorire il racconto delle loro storie”.

La risposta del Governatore non si fa attendere e nasce l’idea di incontrarli di persona per ascoltare le loro richieste. “Non ce lo aspettavamo ma ci ha risposto subito - dice Marco -. Non sarà un incontro politico ma è la prima volta che un presidente si mette seduto davanti ai ragazzi per ascoltare le loro voci”. L’iniziativa “OltrApe 2023 - Dillo al Presidente!” ha visto la collaborazione e il sostegno di numerose realtà del territorio, tra cui UniCredit, Cosascuola Music Academy, Essere Elite, ViviForlì, Around Sport, Polisportivo G. Monti, Parco Urbano Franco Agosto di Forlì e La collina dei conigli.

“Ci siamo resi conto della mancanza di comunicazione tra i ragazzi e le istituzioni - conclude lo speaker - non è immediato e banale per loro fare una domanda e pensare di avere una risposta. Ci sono tanti adolescenti che hanno perso tutto e questa è l’occasione per non dimenticarlo”.