Rischio desertificazione di negozi nei quartieri alluvionati: "L'addio a Campagna Amica ci mette in ginocchio, era un luogo di socialità"

Il “Mercato di Campagna Amica”, storico negozio di alimentari “a km 0” lascia viale Bologna (era nell' “epicentro” dell'area più alluvionata), per spostarsi in viale dell'Appennino. Sabato il nuovo negozio apre i battenti, con tutte le aziende di Campagna Amica che saranno presenti con i loro prodotti a chilometro zero. Un trasloco che suona ancora una volta un campanello di allarme per il rischio di desertificazione dei servizi commerciali nei quartieri colpiti dall'alluvione.

Infatti, dopo l'addio della storica pizzeria “Il Sagittario”, sempre di viale Bologna, che ha riaperto con un altro formato a Vecchiazzano, l'addio di un'altra attività imprenditoriale che ha lasciato la Cava, per andare a Cesena, e in ultimo il forte ridimensionamento in vista dello storico Mulino Partisani di via Firenze, ora è un negozio che rappresentava anche un grande punto di aggregazione per il quartiere, Campagna Amica, a lasciare i Romiti. Lo stesso quartiere ha visto anche la chiusura di un altro 'frutta e verdura' di vicinato, che non ha riaperto i battenti dopo i danni dell'alluvione.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Sono molto dispiaciuto di questo fatto, come quartiere perdiamo un altro pezzo importante, perché Campagna Amica era anche un punto fondamentale per molti anziani, per fare due chiacchiere . Eravamo contentissimi che fosse riuscito a riaprire in viale Bologna, era un segno di speranza, poi è arrivata questa notizia che ci ha lasciati demoralizzati e ci ha messo in ginocchio”, dice il presidente del quartiere Stefano Valmori. E aggiunge: “Sono contento per loro se sono andati a stare meglio, ma per noi si tratta dell'ennesima fuga dai Romiti. Ribadisco il mio appello, come rappresentante di cinquemila persone: bisogna che non ci lasci soli nessuno, perché dopo lo spopolamento dei servizi commerciali, si rischia di diventare un quartiere ghetto".

Ed ancora: “Chiedo alle istituzioni di aiutarci a rimetterci in piedi e di sostenere le attività commerciali che stiano coi cittadini alluvionati”. Alla presentazione del nuovo punto vendita è lo stesso Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena a ricordare che “eravamo nel quartiere Romiti e il nostro mercato è stato completamente distrutto dall'alluvione”. “Ora siamo riusciti a spostarci in una location più gradevole, dopo 6 anni di fiorente attività nel quartiere Romiti ci avviciniamo al centro”, sempre Bernabini. Il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini ricorda che “Campagna Amica è stata creata proprio per valorizzare il Made in Italy, la nostra intenzione è di avere un luogo come questo in ogni capoluogo, un mercato coperto, accanto ai tanti mercati scoperti”. Un progetto strategico, insomma, che poteva essere rilanciato a fianco delle popolazioni alluvionate, ma che è stato alla fine delocalizzato.

Tra le novità della programmazione del Mercato di Campagna Amica Green c'è il nuovo calendario Green del Mercato di Campagna Amica, che prevede numerosi appuntamenti legati al benessere psicofisico, alla cura del corpo attraverso il cibo giusto, e momenti dedicati alla spesa a chilometro zero. All’esterno della struttura è possibile posizionare biciclette e monopattini nelle apposite rastrelliere, usufruire degli appositi posteggi che circondano il mercato o raggiungere il luogo grazie ai numerosi mezzi pubblici che collegano i quartieri. Il mercato continua ad osservare aperture nei giorni ed orari consueti: venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.30.

L'inaugurazione

Sabato alle 10 si parte con l'inaugurazione ufficiale della nuova sede, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, e con la benedizione di don Stefano Vasumini. A seguire un “picnic a km0” realizzato dalle imprese agricole. Durante l'evento, degustazione di tortelli alla lastra organizzata nel simpaticissimo "street food" con la delegata di Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena Rimini, Celeste Zeppa, titolare dell'agriturismo I Fangacci di Corniolo.

Le aziende che propongono i loro prodotti

Offrono i loro prodotti al “mercato”: l'azienda Agricola Bombardini Roberta, che è stata colpita duramente dall'alluvione di maggio, che ha completamente distrutto attività e abitazione; Azienda Agricola Podere Natale di Cesena; Granfavo Società Agricola di Brisighella; Tenuta La Fiera Società Agricola di Mercato Saraceno; società Agricola La Casera ; Società Agricola Punto Zero; Società Agricola il Boschetto; Tenuta Nasano Società Agricola; Giardino Aromatico di Modigliana ; Azienda Agricola Valerio Federico di San Clemente; le aziende Benericetti Cristina e Fratelli Tramonti.