Alluvione, Tredozio celebra i volontari impegnati nell'emergenza con un encomio di ringraziamento

Un altro encomio di ringraziamento al plurimedagliato per tutte le attività di solidarietà e di emergenza Giuseppe Guarino e ai i suoi volontari di Arces Viadana, direttamente a Tredozio in una cerimonia nella Chiesa dell'ex Monastero SS Annunziata insieme a tutte le alte istituzioni civili e militari, ma anche per ha chi ha contribuito nella gara di solidarietà Romagna mia proprio nell'emergenza alluvione. Al dottore Alessandro Maroli e alle 30 associazioni, al Gruppo Mauro Saviola ad Alfredo Saviola e Sandro Zanassi, alla Visitel di Viadana, alla professoressa Maria Grazia Grazzi viadanese, che ha dato l'imput per aiutare il territorio di Tredozio avendo delle sue proprietà tra l'altro travolte dal fango, nonché a tutti i volontari, aziende e cittadini.

Proprio sabato sera con invito ufficiale da parte del Comune di Tredozio e della locale Protezione Civile, si è svolta la conviviale dedicata ai volontari con la consegna degli encomi di ringraziamento da parte della Comune, per il supporto e l'aiuto donato, durante i giorni dell'alluvione avvenuta a Maggio e ancora oggi in fase di ripristino. Dopo tanto lavoro un invito per stare insieme con la tutta comunità. "Non possiamo che essere felici e orgogliosi per aver portato anche questa volta un piccolo sollievo con gli aiuti, ma ricordiamo che dove andiamo rimane sempre il nostro cuore - afferma Guardino -. Lo si vede negli occhi dei miei volontari presenti: Arcuri Raffaele, Nicola Guarino, Emilio Bonvicini, Rosario Anastasi e anche in quelli assenti che hanno donato gratuitamente le proprie braccia e il loro tempo".

"La cosa molto importante che noi risponderemo sempre ogni qualvolta i nostri fratelli di Tredozio e in Italia avranno bisogno e cercheremo di attuare anche futuri progetti. Di tale avviso anche il dottor Maroli attraverso un video, come tutte le altre emergenze vi è una forte sinergia e connubio con la spinta di professionalità di Arces. Saremo sempre pronti a dare il nostro aiuto in maniera disinteressata, Tutti insieme Giuseppe Guarino, Alfredo Saviola e Maria Grazia Grazzi ringraziano il sindaco e l'amministrazione comunale di Tredozia Vietina, la Protezione Civile con il suo presidente Andrea Visani e tutta la popolazione per la gradita serata, onorati della sorpresa e di stare ancora una volta vicino a loro".