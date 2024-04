Alluvione un anno dopo - "Abito in un condominio zona Schiavonia, quella notte scappai a dormire a San Leonardo"

Credo che certe cose non possano mai essere dimenticate. Pioveva forte da giorni e io abito in zona Schiavonia, poco distante dal fiume in un condominio, proprio al piano terra. Ricordo che uscivo spesso col mio fido Balto a passeggiare nonostante la pioggia per monitorare il fiume nella zona dietro al ristorante Sushi di Viale Salinatore dove un accesso conduce al lungofiume Anzani che utilizziamo per arrivare allo sgambatoio verso il ponte di Schiavonia. Alle 16 ricordo che era già tutto invaso dall'acqua e non più percorribile. La mia compagna che abita nelle campagne di San Leonardo mi aveva chiamato che stava arrivando per portarmi il suo cagnolino perché là i fossi non smaltivano più la pioggia e le campagne si stavano allagando.

Nel frattempo ho sentito il videomessaggio del sindaco e ho capito che la situazione si stava aggravando. Ho avvisato il lavoro per dire che non sarei andato (facevo il turno di notte) e arrivata la mia compagna ho preso uno zaino, ci ho messo dentro qualche vestito al volo e ce ne siamo andati. Il ponte della zona industriale del Ronco era già al limite. Siamo andati verso la casa della mia compagna e lì le strade erano allagate ma visibili ancora perché trasparente, senza fango. Giunti alla sua casa, ho trascorso lì la notte, inviando messaggi ai miei parenti per rassicurarli e tenendoci informati su tutto ciò che accadeva.

Non ho dormito molto quella notte. Foto, filmati, videomessaggio, notizie confuse. Poi verso mattina il silenzio dai miei vicini. Alle prime luci ci siamo spostati. Il mio condominio era salvo ma a un centinaio di metri da me c'era gente che aveva tutto. Ricordo che non me la sentii di restare e presi su alcune cose per tornare verso San Leonardo. In tutto il quartiere mancava la luce da ore e nessuno dei miei vicini aveva modo di poter comunicare. Fu impressionante la vista della moltitudine di acqua dal ponte del Ronco sulla via Emilia verso Forlimpopoli: un autentico lago.

Ho avuto fortuna rispetto a molti, ma la paura di quei momenti e tutto ciò che è seguito nei giorni successivi non potrò mai scordarlo.

Andrea Monari

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it