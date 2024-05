Alluvione un anno dopo - "Apro gli scuri nella notte e tutto ciò che ho sempre considerato il mio nido non aveva più forma"

Mi chiamo Cristina Guglielmi, titolare del negozio "Cris abbigliamento" di Via Ravegnana 109, Forlì. Fortunatamente il negozio non è stato toccato dall'alluvione, ma ho vissuto questo terrificante episodio della mia vita, a casa, in Via Zignola, in zona Cava. Ricordo quella notte come fosse ieri: la paura che ho provato già andando al lavoro, perché i campi dietro casa mia, erano già leggermente allagatie con la macchina ho avuto paura di perdere l'aderenza sull'asfalto. Arrivata in negozio, mi sono accertata che fosse tutto ok, ho rialzato la merce come potevo, poi allarmata da amici e parenti per il precipitarsi delle cose, mi sono diretta a casa con il cuore in gola e una paura di guidare da principianti.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ha piovuto fino a sera...e dietro casa mia ho un canale. L'abbiamo tenuto monitorato fino a mezzanotte e mezza, dopodiché ci siamo appisolati, crollati per la tensione e la stanchezza accumulate.Nemmeno due ore e alle 2 ci chiama il nostro vicino "Ragazzi ci siamo allagati" e da lì ha preso forma l'incubo della mia vita. Apro gli scuri del piano di sopra dove ci trovavamo, e mi si è fermato il cuore. Era tutto sott'acqua: piante, alberi, cancello, macchine, tutto ciò che ho sempre considerato il mio nido non aveva più forma. Solo un unico grande lago buio.Urla di disperazione, c'era chi chiedeva aiuto ed eravamo tutti impotenti di muoverci, tutti pietrificati, inermi di una desolazione totale. Senza possibilità di chiedere aiuto, senza luce, acqua, telefono.

L'alluvione mi ha portato via, una delle certezze della vita, la casa, il nido, quel posto dove ritrovi te stesso, dove vivi la famiglia. Mmi ha portato via la mia forza interiore, quella forza che nella vita devi avere per non perdere il sorriso. Ci sono voluti mesi per tornare a dormire, ci sono voluti mesi per non piangere ogni giorno, mesi per far tornare un po' di luce per non avere i nervi a pezzi.

Siamo a quasi un anno, dell'alluvione 2023, e questo orribile ricordo, mi sta così stretto da commuovermi al solo ricordo, ogni giorno guardo le previsioni. e spero di non vivere mai più un esperienza così travolgente.

Cristina

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it