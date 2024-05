La statale 67 un anno dopo: semafori e 9 cantieri, quasi tutti fermi. L'imprenditore: "Aziende fortemente penalizzate"

Il tratto di statale 67 della vallata del Montone, tra San Benedetto in Alpe e Forlì come è messo a distanza di un anno esatto dall'alluvione? A fare il censimento dei cantieri è Riccardo Ragazzini, l'amministratore delegato dell’azienda Bipres Spa, con sede a Rocca San Casciano, tra i fondatori del Comitato Civico SS67. La percorribilità della strada, riaperta nel giugno 2023, è fondamentale per la sua azienda e per tutte quelle che vogliono restare insediate sul territorio vallivo. La Bipres, come le altre, subisce da un anno penalizzazione sui trasporti causa i semafori e la logistica dell’impresa è fortemente danneggiata dal disservizio.

Come si ricorderà, nella vallata del montone gli smottamenti ed i crolli di carreggiata hanno bloccato ed isolato i paesi Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna, Bocconi e San Benedetto per alcune settimane. Grazie all'intervento di vari gruppi di Vigili del Fuoco, protezione Civile e Anas e alcuni volontari si è potuto riaprire la statale circa un mese dopo l'alluvione, con tratti a senso unico alternato regolati da semaforo. Che interventi sono stati fatti in seguito?

“A distanza di un anno dei 9 cantieri aperti, questa è la situazione scendendo salendo verso monte”, elenca Ragazzini. “Cantiere 1: prima del Casone di Dovadola. Da Giugno 2023 ad oggi non è stato fatto più nulla. Cantiere 2: tratto tra Casone di Dovadola e Campomaggio. Dopo il grosso lavoro fatto per riaprire il tratto addirittura con doppio senso di marcia nell'estate 2023, il cantiere è stato riaperto qualche mese fa e messo di nuovo con semaforo: qualche trivellazione, qualche lavoro, poi sono spariti tutti. Quindi fermo così da più di un mese”.

E prosegue: “Cantiere 3: tratto tra Campomaggio e Rocca San Casciano. Riaperta la strada a doppio senso di marcia, lavoro finito. Manca solo in guard rail. Bene. Cantiere 4: Poco prima di arrivare a Rocca. L'unico cantiere "attivo". Tre o quattro trivelle cambiate, micropali in quantità, blocchi e scavi, 2 o 3 operai al lavoro ci sono quasi sempre ma si procede sicuramente molto a rilento. Da qualche giorno non si vede nessuno. Dobbiamo preoccuparci? Cantiere 5: Siamo nel centro di Rocca, dopo le scuole. 2 semafori, 4 cartelli e non si è fatto nulla dal 16 Maggio 2023 ad oggi. Fermo completamente”.

Continua l'elenco: “Cantiere 6: Siamo alle porte di Portico di Romagna con 2 semafori, 4 cartelli e non si è fatto nulla dal 16 Maggio 2023 ad oggi. Fermo completamente. Cantiere 7: Siamo dopo Bocconi: 2 semafori per bloccare 10 metri di strada. Nulla di fatto da un anno. Cantiere 8: Siamo prima di San Benedetto: 2 semafori, qualche cartello. Poi nulla di fatto. Cantiere 9: Sempre prima di San Benedetto: semafori, qualche cartello. Poi nulla di fatto”.

Ed infine: “Ringraziamo quindi, nell'ordine: Ursula Von Der Leyen, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, Generale Francesco Paolo Figliuolo (e le varie autorità che li hanno accompagnati) per essere venuti a vedere i disastri ed i problemi, per essersi fatti fotografare e riprendere nelle zone alluvionate e per aver promesso soldi e ricostruzioni, per poi abbandonarci tutti. Se ne facciano una ragione gli abitanti, le imprese, le attività commerciali della Valle del Montone. Non siete importanti, siete cittadini di serie B. Siete dimenticati”.

Ed infine: “L'Anas (che ha in gestione la SS67) ha di meglio da fare. E' stato aperto il cantiere per la tangenziale a Forlì. Ora trovate tutte le risorse ed i soldi impiegati per questa importante opera. Decine e decine di uomini e mezzi che lavorano incessantemente tutti i giorni della settimana (festivi compresi). In conclusione: nessuno mette in discussione l'importanza del tratto della tangenziale, ma credo che Forlì avrebbe potuto aspettare qualche mese in più e mi sarebbe piaciuto vedere tutti e 9 i cantiere portati a termine contemporaneamente. Mi sarebbe piaciuto vedere le centinaia di persone che lavorano oggi a Forlì, lavorare per terminare il ripristino di una strada statale che collega Ravenna a Firenze”.