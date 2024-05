Alluvione un anno dopo - "Casa nuova del 2019, abbiamo finito i lavori dopo mesi"

Vorremmo condividere la nostra esperienza vissuta quel tragico 16 Maggio 2023 a Forlì, quartiere San Benedetto. Noi siamo Gianluca e Cristina e abbiamo acquistato questa porzione di casa nuova nel 2019. Non ci saremmo mai immaginati che il fiume Montone che dista da casa nostra ben 600 metri potesse arrivare a provocare un allagamento di questa portata. Abbiamo avuto un picco massimo di acqua in giardino di 50 cm e a tutto il piano terra interno di 35 cm. Abbiamo dovuto buttare tutto l'arredo presente cucina compresa. Tutto era stato acquistato a nuovo nel 2019.

Il mattino seguente del 17 Maggio alle ore 7 le acque fangose del Montone incominciavano a ritirarsi piano piano e abbiamo incominciato il lavoro estenuante di pulizia e sgombero mobilio ormai compromesso e irreparabile. In soli 4 giorni abbiamo ripulito casa, giardino e fronte strada da fango e acqua melmosa solo con le nostre forze. La protezione civile è arrivata solo dopo 5 giorni quando noi avevamo quasi ripulito e sgomberato tutto ripeto solo con le nostre forze. Non si è presentato nessuno ad aiutarci per 5 giorni dal disastro.

Successivamente abbiamo iniziato subito i lavori di ripristino dei muri interni, degli impianti, danneggiati da acqua e fango con lavori edili durati fino a primavera 2024 e conclusi solo da pochi giorni riportando la nostra abitazione a quasi come era a nuovo nel 2019. Con un esborso economico molto importante da parte nostra e solo facendo utilizzo dei nostri risparmi.

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

