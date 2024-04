Alluvione un anno dopo - "Commosso da una madre con la figlia che si buttarono nella mia cantina ad aiutarmi"

Il ricordo di quel giorno tragico. Dal mio terrazzo ho visto l'inondazione del campetto Ernesto Balducci ai Romiti. L'acqua entrava da via Stellatina, proprio vicino da dove il Fiume Montone ha tracimato con un rumore assordante e invadeva il campetto, man nano l'acqua saliva e abbordava fino alla via Consolare allagando tutte la case. Il giorno 17 maggio, ho incominciato a fare defluire l'acqua dalle cantine con pompe e secchi. La zona completamente allagata: un lago nella città.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

La risposta dei volontari, giovani che non si sono tirati indietro, è stata meravigliosa: a gruppi hanno invaso i Romiti. Un fatto che mi ha meravigliato una donna, con una ragazza giovane e altri, che transitava per la via Tito Papirio mi ha chiesto se avevo bisogno e prontamente si sono buttati dentro dando un sollievo. Portando fuori quanta roba possibile dalle cantine. Alla fine, dopo ore, ho chiesto da dove veniva mi ha risposto che veniva da Bertinoro ed era con la figlia. Questo mi ha commosso perchè questa madre ha fatto capire quale sia la solidarietà portando aiuto in caso delle calamità.



Giordano Zuccherelli

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it