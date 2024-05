Alluvione un anno dopo - Evacuata fin dal 3 maggio a Dovadola: "Ancora non siamo rientrati a casa definitivamente"

“Sta venendo giù il mondo da lassù” questo il messaggio che ancora leggo sul mio cellulare ricevuto da Gigi il 3 maggio dello scorso anno alle ore 01,17 in piena notte. Ecco, il mio racconto inizia da qui. In realtà qualche ora prima, durante il giorno appena trascorso. E' martedì del 2 maggio. Sta già piovendo da diverse ore. Torno dal lavoro da Forlì come tutti i giorni a pranzo. La mia abitazione è in campagna appena fuori dal paese di Dovadola, si trova a monte di un quartiere residenziale che si trova a valle di un versante collinare ricco di vegetazione.

L'abbiamo finita di ristrutturare nel 2014 dopo tanti sacrifici e ancora oggi stiamo pagando il mutuo. Percorro la strada che mi porta sino a casa che dapprima in salita è asfaltata per diventare poi ghiaiata lungo il tratto pianeggiante. L'acqua corre corposa lungo il fosso a lato della strada. Preparo velocemente qualcosa da mangiare e torno in paese a prendere mia figlia alla fermata dell'autobus. Sono le 14 e continua a piovere.

Quel pomeriggio devo tornare a Forlì per una riunione importante al liceo di mia figlia. Piove tantissimo, non vorrei andare ma decido di partire ugualmente. Prendo l'auto e ripercorro nuovamente la strada, la scarpata a monte ha leggermente ceduto, sembra nulla di grave. Sono le 16 e continua a piovere. Terminata la riunione rientro subito a Dovadola. Salgo dal paese ma appena termina il tratto asfaltato sono costretta a fermarmi. La scarpata si è staccata e ha già invaso parte della carreggiata. Non ho scelta. Parcheggio l'auto in un punto sicuro e proseguo a piedi gli ultimi 400 metri.

A monte noto distaccamenti del terreno e proseguendo tutta la scarpata sta cedendo. Il fosso di scolo non c'è più e l'acqua corre lungo la strada. La situazione mi appare critica e sta volgendo, a mio parere, al peggio. Decido di telefonare al sindaco per avvertirlo e gli invio anche qualche video. Sono le 18,30 e continua a piovere. Da lì a poco rientra a casa anche mio marito. Non abbiamo mai pensato di andare via, in realtà in casa ci sentiamo al sicuro. Ma con il calare della sera e del buio perdiamo la percezione di ciò che sta succedendo là fuori.

Sento mio figlio al telefono, sta rientrando da Bologna con l'auto. Nonostante il mio consiglio di fermarsi dalla nonna a Forlì, decide ugualmente di arrivare a casa. La situazione lungo la strada sta peggiorando. Sono le 23 e continua a piovere. E' una notte insonne. Tutti i rumori sono amplificati dal silenzio della notte. Sentiamo diversi boati, là fuori è l'inferno.Usciamo con una torcia per controllare. Il piccolissimo torrente giù a valle rimbomba spaventosamente pieno di acqua. Ci accorgiamo che gli alberi che contornavano il confine dietro a casa non ci sono più e hanno trascinato via anche una buona parte del terreno.

Ricevo il messaggio da Gigi, un amico che vive con la sua famiglia, nel quartiere giù a valle. Rassicurandosi di come stiamo mi dice che giù ci sono i vigili del fuoco che stanno monitorando il versante. Diverse famiglie sono state evacuate. “Sta venendo giù il mondo da lassù! ..acqua, fango, alberi...” Non dimenticherò mai queste parole. Sono le ore 01.17 e continua a piovere. Verso la mattina mi telefona il sindaco, mi avvisa che alcuni vigili del fuoco ci verranno a prendere per accompagnarci al di là della strada. Non possiamo rimanere a casa. Prepariamo qualcosa frettolosamente, con zaini alle spalle e i nostri due cani ci allontaniamo da casa. Sono le 5 del mattino e ora non piove più.

Quattordici giorni dopo ci sarà l'alluvione che tutti ricordiamo, la situazione si aggrava ulteriormente in modo significativo Mentre scrivo è il 2 maggio del 2024. Ancora non siamo rientrati a casa definitivamente. All'imbocco della strada vi è ancora la transenna con il divieto di accesso, al di là del quale ci sono sacrifici ma anche i sogni di una vita. E' trascorso un anno esatto e posso dire che è stato davvero un anno complicato.

Carla Nannini 54 anni (Dovadola)

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

