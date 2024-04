Alluvione un anno dopo - "Forlì Today scrive che il Montone è straripato ai Romiti e il divano galleggia in soggiorno"

Seduti sul divano, da Riccardo, alle 9 di sera, per guardare Inter-Milan in TV: partita di ritorno della semifinale di Champions. Fuori piove a dirotto, fin dalla mattina.

< >

< >.

< >.

< >.

Non ci riusciamo: va via la luce. Salutiamo Riccardo e poi, con le torce dei cellulari accese e gli ombrelli aperti, io e Claudia ci incamminiamo verso le nostre rispettive case. Alla rotonda ci separiamo.

< >.

< >.

Entro in casa mia, la luce è spenta: Nadia è già andata a letto.

< >.

< >.

< >.

< >.

Lo dico per rassicurarla, ma non ne sono convinto…e scruto il cielo dalla finestra.

La luce va e viene, ma quando segna Lautaro la luce c’è e il gol ce lo godiamo tutto! “E’ fatta”, è il commento tra me, Riccardo e Claudia su whatsapp.

Finisce la partita; l’Inter è in finale di Champions, ma non riesco ad essere contento: c’è qualcosa che mi preoccupa come da tempo non mi accadeva.

Che faccio? Spengo il cellulare, come ogni sera prima di andare a dormire, o lo lascio acceso? Lo tengo acceso, non si sa mai…

Vado a letto e cerco di addormentarmi; Nadia, nel frattempo, c’è riuscita.

Mi risveglio presto per andare in bagno: sono appena le due meno dieci. Sento strani rumori giù in strada. Muovo la tendina e guardo fuori dalla finestra: da noi, in Via Mercatore, sono tutti in strada intenti a portare via le macchine: c’è l’acqua ed è già arrivata all’altezza del marciapiede!

Scendo velocemente le scale per andare giù in cucina a controllare: l’acqua è già entrata in casa. Sveglio Nadia.

< >

< >, esclama lei, però scende e ci mettiamo a tamponare alla meno peggio.

Apro la finestra e mi dicono di stare pronto a “salvare il salvabile”, perché sta arrivando una marea d’acqua dai capannoni di Via Kolbe!

Penso subito a Claudia che abita proprio lì, ma lei mi precede e il cellulare squilla.

< >.

< >.

< >.

< >.

< >.

< >.

< >.

< >, dico io e lo penso davvero: la solidarietà di vicinato è già scattata.

Con la luce del giorno, ci rendiamo conto della gravità di quel che è accaduto: è il 17 maggio 2023, un mercoledì: sarà difficile dimenticare questa data.

Davide Bondi

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it