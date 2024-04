Alluvione un anno dopo - I 'miei bambini' tutti sporchi che vanno in bici da un quartiere all’altro a spalare"

Martedì 16 maggio le scuole sono chiuse, esco dal lavoro alle 13. Sono in programma lavori all’impianto elettrico e vista l’allerta meteo, le immagini che già arrivano da Meldola e Cesena decido di non rientrare. Il cellulare è sempre vicino a me e quando arriva nel pomeriggio il video del Sindaco Zattini che parla di prossimi allagamenti in centro esortando a pensare alla vita e non alle cose, senza ascoltare altro prendo le chiavi dell’auto e la porto al piano rialzato del parcheggio dietro casa. Avviso i miei genitori di non uscire e guardo Mattia che mi dice “Mamma stai tranquilla, noi abitiamo nella parte più alta della città, vedrai che non avremo problemi”.

Ha ragione. La sera salta la luce diverse volte ma poi torna, l’acqua non arriva ma vediamo dalle finestre di casa che tante zone di Forlì sono al buio, sentiamo volare gli elicotteri del soccorso e dai video sul telefono capiamo che là fuori è un disastro. Mercoledì 17 vado al lavoro, avviso che da me è tutto ok ma io nei giorni successivi sarò assente. Oltre la Rocca di Ravaldino, oltre al semaforo in fondo alla strada, c’è l’inferno e non si può fare finta di non vederlo. Nel pomeriggio cerco di capire cosa fare, Mattia e i suoi amici si scambiano messaggi e quando avviso che da Nico e da Federico c’è bisogno, anche chi non li conosce, la mattina dopo si presenta con la bici a casa nostra e tutti sono pronti a “buttarsi” nella devastazione della Cava prima e di Viale Salinatore poi.

Davide ama le sue foto che non riuscirà mai più a recuperare, Marco ha tanti ricordi di famiglia in cantina che deve buttare per sempre. Elena non scende, ha visto i Vigili del Fuoco portare via il vicino con il canotto e Paola mi chiede di andare su a farle un pochino di compagnia. Matilde e Catia nella cucina del piano rialzato preparano un piatto di pasta caldo e cercano di riporre ciò che siamo riusciti a recuperare. Serve un generatore perché la luce non c’è ed Enrico lo porta assieme a 2 pompe per l’acqua, Mattia porta dei power bank per i cellulari. Renata e Giulia mi chiamano “Come possiamo aiutare?” ci penso un attimo, c’è bisogno da Antonella ”Correte vicino al Ronco, lì hanno bisogno”. Ricevo telefonate da amici che hanno visto la tv e vogliono aiutare, al Punta di Ferro arrivano in pochi giorni prodotti spediti da Padova e Milano per la nostra città mentre io porto giochi, che mi hanno donato, al Palazzetto dei Romiti dove Stefano, con tutti i volontari disponibili, ha creato un punto di assistenza a 360 gradi.

E’ sabato, piove. Avrei catechismo, ma anche quello viene annullato come le attività della vita di tutti i giorni, ora c’è bisogno di spalare, pulire e “tenere botta”. I giovani scout sono tutti al Campostrino, presenti dalla mattina presto fino a tarda notte. Marco con il suo “macchinone” lo vedi lì, in Via Bologna a distribuire acqua ai volontari, ad organizzare il recupero del cibo utilizzabile all’Aldi, a comunicare ai volontari dove andare ad aiutare.

Quello che voglio ricordare di quei giorni sono i sorrisi di chi ha perso tutto o quasi tutto, i “miei bambini” tutti sporchi che vanno in bici da un quartiere all’altro, le persone che cantano Romagna mia, il signore in scooter con il bauletto pieno di acqua e frutta che distribuiva ai volontari, chi ha fatto la spesa per chi non aveva più nulla, chi non ha lavorato come Enrico, perché in quei giorni un tubo tappato poteva aspettare, e come Monica, che ha mandato i suoi dipendenti ad aiutare mio cugino. Al parco domenica il vento ha sollevato la polvere del fango e l’odore di quei giorni ancora mi ha avvolto, ho sorriso pensando agli abbracci, alla solidarietà e all’unione che buona parte delle persone in quei giorni ha dimostrato e ho guardato il semaforo vicino alla Rocca, che spero mai più in futuro, torni a separare l’Inferno dal Paradiso

Greta

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it