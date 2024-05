Alluvione, un anno dopo: i numeri impressionanti di Modigliana, quasi 7mila frane

Il numero è decisamente impressionante. Sono ben 6.962 le frane che hanno sconvolto il territorio comunale di Modigliana in occasione delle due alluvioni di maggio. La vallata del Tramazzo, infatti, dovette fare i conti non solo con l'alluvione del 17 maggio, ma anche con quella del 3 maggio. Trentasei ore di maltempo con oltre 200 millimetri di pioggia caduti. "Al termine dei primi giorni di emergenza furono rilevate dai Vigili del Fuoco 103 frane, un numero per noi enorme", le parole del sindaco Jader Dardi. La scenografia era da teatro di guerra. Voragini, strade scomparse o sepolte dalla terra.

La gran parte delle Provinciali che collegano il territorio di Modigliana subirono infatti frane e smottamenti. Diverse famiglie vennero evacuate con l'elicottero sul Monte Trebbio. Ma era solo l'inizio, perchè due settimane lo scenario sarebbe stato apocalittico. "Oggi i dati rilevati ci evidenziano una situazione molto più grave, sono state contate 6962 frane, un dato enorme che ci lascia un territorio da ricostruire e per il quale siamo impegnati", le parole del sindaco Dardi. L'area complessiva in frana è di 8,4 chilometri quadrati, mentre la percentuale media di area in frana è dell'8,3%. A Modigliana sono stati assegnati 108 milioni di euro per la ricostruzione.