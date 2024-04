Alluvione un anno dopo - "Io alluvionata di via Isonzo, mia figlia era al termine della gravidanza e questo era il mio unico pensiero"

Era il 16 maggio, martedì e pioveva ininterrottamente da giorni. Nel pomeriggio alcuni colleghi escono prima delle 17 per andare a casa preoccupati per un eventuale smottamento del terreno vicino alle case dove vivevano i genitori o gli animali, ma in ufficio non si viveva una seria situazione di pericolo. Mia figlia era al termine della gravidanza (parto previsto il 20 maggio) e questo era il mio unico pensiero, quindi alle 17 esco anch’io per andare ai Romiti a prendere dei sacchi di sabbia (pensando alla canzone di Lucio Dalla) e portarli a casa sua a San Martino perchè loro abitano al piano terra e il giardino non riusciva più ad assorbire l’acqua.

Lì era in compagnia del suo babbo che sarebbe andato via solo all’arrivo del compagno. Torno a casa più tranquilla e in via Isonzo dove abito, vedo il fiume ormai al limite, ma stupidamente non realizzo il reale pericolo e vado a casa, parcheggiando la macchina in garage per proteggerla dall’acqua. Erano anni che la macchina non passava una notte in garage ed è stato un grande errore, i vicini non vedendo la macchina pensano che io non sia a casa e quindi non mi avvisano che il fiume sta per straripare. Solo più tardi guardando dalla finestra capisco che tutto è diverso, mi affaccio al balcone e ormai è troppo tardi. La strada è un fiume che corre, la macchina è sommersa e nel giro di poco va via la corrente e salta la linea del cellulare. Nel condominio tutti siamo sulle scale a controllare l’acqua che poco alla volta ricopre i gradini, sempre più gradini.

Ora ho paura, sono sola, al buio e non ho più la macchina. Non so cosa succederà e per 2 giorni non riesco a sapere nulla di mia figlia e della mia mamma anziana. La televisione non funziona e non so cosa stia accadendo. Molto di tutto quello che poi è successo lo conosciamo. I morti, il fango che sembrava non andasse più via, la disperazione delle persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa e tanto di quello che hanno perso. I miei consuoceri tra i più danneggiati dall’alluvione, la loro casa è in fondo alla discesa di fianco all’Aldi. Finalmente giovedì sera i tecnici riescono a riallacciare la corrente e torno ad avere la luce che non era più una cosa scontata. Iniziamo a spalare con l’aiuto di tanti volontari a ricordarci che in giro ci sono tante persone migliori di quelle che tutti i giorni vediamo in televisione.

La sera di sabato mia figlia va in ospedale, io non ho più la macchina, chiedo alla mia amica di accompagnarmi, sento che devo stare lì. Non servo a nessuno ma voglio che mia figlia sappia che io ci sono. Passa tutta la notte e all’alba nasce Diego, uno spettacolo. E’ andato tutto bene, il bimbo sta bene, la mamma anche e il papà salta dalla gioia. Torno a casa, urlo la gioia ai miei vicini e ricominciamo a spalare. Strana la vita, proprio il giorno in cui nasce mio nipote sono costretta e buttare i giochi di mia figlia che erano in garage e che conservavo da 28 anni. Grazie Diego, ci hai regalato la luce e la forza di sperare.



Maria Lucia Saccone

