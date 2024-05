Alluvione un anno dopo - La Poesia di Katia "Il rumore della pioggia"

Il rumore della pioggia,

sottofondo che non ha abbandono questa città per ore ed ore.

Pioggia, che inesorabile, non accenna tregua.

Poi d'improvviso il buio, il fiume in piena entra in casa anche se non invitato, come un ladro ruba una vita di sacrifici restituendo paura e sgomento.

Pianti di bambini si mescolano al suono delle sirene.

Qualcuno grida aiuto, ma ci si sente così lontani dalla salvezza da sprofondare nella disperazione.

Paura, tanta paura, credo sia questo il sentimento più forte che si riesce a provare.

Non si vede nemmeno una stella, solo nuvole piene di distruzione.

Ma non può finire tutto così.

Nel cuore un barlume di speranza, speranza che si trasforma in una piccola torcia che si avvicina pian piano, mani che si allungano e il cuore di chi, pur di salvare una vita mette la propria a disposizione.

Un salto sul gommone e alle spalle gli anni passati, si allontanano, diventano ricordi.

Nulla sarà come prima, tutto prenderà un colore diverso, il colore della rinascita, dell'amore per la vita e il colore magnifico della solidarietà.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp



Katia Verbena

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it