Alluvione un anno dopo - "Mia madre sepolta fino al seno dal fango mi urlava 'Lasciami qui!'"

Il 15 maggio il mio compleanno. Al mare con nipoti. Il giorno dopo, mi sono ritrovata sotto il fango. Mia mamma aveva ritardato nel mettersi in salvo perché doveva dar da mangiare gli animali. Ma io, Roberta, nel corso della mattinata messo in sicurezza mio babbo invalido al cento per cento, ore dopo, sono tornata a prendere mia madre, ma troppo tardi: la strada chiusa da 4 frane, che impediva il passaggio. Ma con la mia tenacia, sono riuscita ad arrivare, ma una frana molto grande impediva raggiungere la mia mamma, che nel frattempo si era avviata a piedi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Operata giorni prima al tunnel carpale, la vedo sepolta fino al seno dal fango. Urlava, mi dice, lasciami qui! Io vado avanti, cerco di afferrarla. Chiamo i soccorsi al telefono, ma purtroppo, a causa del fango e della pioggia il telefono non va più, inoltre tutti i pompieri erano già in soccorso ad altri. Sono solo riuscita a mettermi in contatto con mio figlio. Con una forza di sopravvivenza sono riuscita a tirarci fuori dal fango, ma eravamo dalla parte sbagliata. Eravamo spaventate, bagnate, mia mamma purtroppo ha compromesso l'operazione al polso. Ci siamo messe in riparo in una capanna. C'era della paglia, e l'ho coperta, ma non eravamo in sicurezza, potevamo in ogni momento portate via dalla furia delle frane

Ho provato tornare nella casa dove c'erano gli animali, purtroppo la strada non c'era più.. La frana è arrivata fino alla porta di casa. Sotto casa, una frana grande, da lì a poco, si rischiava che venisse portata via la casa. Dalla paura torno indietro. Io e mia mamma, avremmo dovuto passare la notte fuori, nessuno sarebbe venuto, a salvarci, c'erano 5 frane molto grandi. Poi alzo gli occhi, e vedo tre pompieri, sembrava un'allucinazioni.. Tre angeli, non finirò mai di ringraziarli. Con il loro aiuto siamo state messe in salvo.

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it