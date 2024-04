Alluvione un anno dopo - "Non c'è notte che a letto non pensi a quella sera in casa, sola, senza luce, il rumore dell'acqua"

Come si può cancellare dalla mente quei giorni. Avevo appena salutato mia figlia e i nipotini che è successo tutto senza darti il tempo di realizzare cosa stava succedendo. Mi è stato consigliato di portare via la macchina dal garage, l'abbiamo portata parcheggio Aldi il seguito lo sapete, rottamata anche quella di mia figlia e mio genero. Tre macchine, garage cantina tutto sommerso dal fango e buttato via con l'aiuto degli angeli del fango.

Non ho salvato niente, cose utili insieme a ricordi di una vita. L'importante è che abbiamo salvato la vita. Una cosa è certa: non c'è notte che prima di addormentarmi penso a quella sera in casa, sola, senza luce, solo il rumore dell'acqua che scorreva sotto al condominio. Pensavo a mia figlia con i miei nipotini di 3 e 9 anni e genero che per fortuna sono stati evacuati dai vigili del fuoco con un gommone. Li hanno portati dai nonni paterni che abitano vicino la piscina comunale, un posto sicuro e ci sono rimasti 15 giorni. È inutile parlare dei disagi ancora adesso, ne porto le conseguenze psicologiche e materiali. Non parlo dell'aria satura petrolio e fango che puzzava da morire. I responsabili del quartiere Romiti sono stati ottimi. Mi chiedo ma chi ha perso tutto come si sta riprendendo?

Rosa Sbrighi

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

