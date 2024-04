Alluvione un anno dopo - "Per la prima volta ho sentito di appartenere ad una terra abitata da persone fantastiche"

Mi chiamo Michela Galeotti ed abito alla Cava un quartiere di Forlì. Ad ormai un anno da quel terribile 16 maggio 2023, i miei pensieri in primis vanno alle famiglie delle vittime e a loro mando il mio più sincero e caloroso abbraccio. In quei tragici giorni di paura oltre ad aver perso il camper (dei miei genitori i loro sogni di una vita in fumo, ma sono stata comunque fortuna rispetto a tante altre famiglie) ho il ricordo favoloso di una città che pur essendo stata messa in ginocchio non si é mai arresa.

Ho trovato persone che senza piangersi addosso si sono rimboccate le maniche e hanno iniziato subito a pulire, spalare, cercar di salvare il salvabile, tutto questo con la morte, amarezza, e rabbia nel cuore, ma sempre col sorriso sempre uniti. Per la prima volta ho sentito di appartenere ad una terra abitata da persone fantastiche che tutte insieme hanno, e stanno ancora, cercando di riprendersi, ho conosciuto e vissuto la generosità dei tanti volontari da tutta Italia che sono venuti ad aiutare chi ne avesse più bisogno, unp dopo l altro... Giovani, meno giovani, bambini, insomma a tutti loro va il mio più sincero grazie non vi dimenticherò mai. Sono fiera di far parte di questa comunità e se pur tanto c è ancora da fare sono sicura che nessuno mollerà mai. Ecco questo ciò che porterò sempre nel mio cuore e questo sarà ciò che racconterò. Grazie a tutti

Michela Galeotti

