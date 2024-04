Alluvione un anno dopo - "Quello che mi rimarrà forte nel ricordo è l'odore del gasolio che saliva dall'acqua e fango"

16 maggio 2023, siamo a cena, piove e, come piove accidenti, siamo con mia sorella a Forlì in via Sillaro , terzo piano, quartiere Cava, in casa di mamma Maria, anni 91, sono anni oramai che la assistiamo e le facciamo compagnia. Sono residente a Cattolica (RN) e ho rimesso in sesto la camera che usavo da ragazzo. Dunque siamo a cena e verso le ore 20,00 va via la corrente elettrica, piove, mi affaccio sulla via Sillaro e le luci nella strada sono accese mah, tornerà, è sempre tornata. Accendiamo lumini e candele per farci compagnia, sistemare casa e sul tardi mettere mamma letto.

Non mi sento tranquillo, piove e tanto accidenti ma penso, più di mezzo metro di acqua piovana in cantina non è mai arrivata dalle fogne, non mi preoccupo più di tanto. Vado in camera e guardo dalla porta finestra che dà su via monsignor Pasini, verso l'asilo l'Aquilone, piove e tanto, si vedono bene le strisce pedonali e quindi non mi allarmo più di tanto. Mi metto a letto verso l'una. All'una e mezza - due sento aprire la porta di ingresso ed entra mia sorella con due condomini le quali abitano sullo stesso pianerottolo del condominio, piano rialzato, l'acqua è arrivata a un metro dagli appartamenti. Mi affaccio di nuovo alla porta finestra della camera e non vedo più i lampioni accesi nella strada e neanche le striscie pedonali. Si vede solo uno strato in movimento di qualcosa di colore beige... acqua, fango, qualcosa di scuro che sembra galleggiare, apro la finestra e si sente il rumore classico dell'acqua che scorre e un forte odore di gasolio che riempie le narici, richiudo subito.

Ora l'ansia e il dubbio è reale, sotto, nelle cantine del condominio tutto è sott'acqua... moto, la mia bellissima "ragazza" , le bici e tanti ricordi. Quello che mi rimarrà forte nel ricordo è l'odore del gasolio che è entrato nel condominio ed è risalito sino all'appartamento e sotto ha impregnato tutto. Alla luce del giorno ci affacciamo alle finestre e vediamo la gravità di ciò che ci è capitato. Faccio foto , scendo fino al piano rialzato per rendermi conto della situazione, faccio foto per ricordare mi dico, per poi non dimenticare. Torno su, al terzo piano, dal balcone della cucina sento e poi vedo un elicottero dei VVFF fermarsi, credo sopra "Cava Rei", una persona scende con verricello.

Siamo alla mattina del 17 maggio, (mio compleanno, che non scorderò più) non si può uscire, non funziona nulla, ci si arrangia con quello che c'è in casa. La mattina del 18 maggio , il cortile e tutt'intorno è pulito dall'acqua, si scende in cantina e si inizia a buttare di tutto, l'acqua il fango il gasolio è ovunque per l'altezza di un metro e settanta centimetri.... Con l'aiuto dei vicini tiro fuori la moto dal locale deposito e visto che l'acqua ancora c'è inizio a pulirla, lavarla fin dove posso, poi la settimana dopo verranno a prenderla per sistemarla (10 mesi ed è tornata sistemata ed è costato un botto, spero di avere qualcosa dalla Regione). Dalla cantina sono stati buttati tutti i ricordi della famiglia (oggetti, abiti, libri ecc.).



Raniero Ragnacci

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

