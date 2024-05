Alluvione un anno dopo - Ricordi anche in poesia: "Dormi, bambino mio"

Dormi ancora



Dormi ancora bambino mio

non udire

non vedere.

Le mie mani ti coprono le orecchie,

dormi ancora bambino mio.

C’e troppo rumore, troppa luce

non è il sole..

il sole non lampeggia.

Oggi il sole ci protegge..dal vedere...

forse nulla è rimasto.

Ma tante mani dall’acqua sono uscite

nude , unite, calde..

si puè fiorire anche dal fango.

Non dormire bambino mio

L’acqua ci ha salvati..

ora tocca a noi!

Nadia

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it