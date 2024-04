Alluvione un anno dopo - "Senza luce, mia madre raccontava la solidarietà tra parenti, vicini e sconosciuti. Come durante la guerra"

"Ma sono pozzanghere, oppure sta arrivando l'acqua dall' argine?" Domandai a mio fratello. "Mah, sembrano pozzanghere.." fu la sua risposta..."No, no....guarda......sta arrivando l'acqua...." Abitiamo a ottanta metri dalla riva del fiume Montone. In fretta abbiamo portato nostra madre, non autosufficiente, rimasta sola, di sopra da me....Come se non avessimo più un domani, al piano terra, dove lei abita, abbiamo sistemato in alto quello che potevamo. Spariva sempre di più sotto l'acqua il campo dove da bambini giocavamo.

E poi rimanemmo senza luce, con la consapevolezza del buio. Per pochi attimi, il ricordo dello spettacolo di Marco Paolini, il Vajont. Arriva l'acqua all'improvviso e con forza e non hai scampo, non sai dove andare. Mio fratello scende di corsa... cucina e sala al piano terra.... sacchi e altro davanti alle porte... La corsa per spostare le macchine. Il rumore impetuoso di un fiume che passa e atterra ogni cosa a casa nostra vicino al centro....Non sapevamo se ridere o piangere. Poi, il miracolo...l'acqua che si ferma a 6 metri da casa.

Fuori uno scenario quasi incredibile. Il fiume, impetuoso che arriva alla palestra e poi al quartiere detto "Pozzi neri". Con candele sparse per casa, abbiamo cenato .Mia madre che ricordava il tempo di guerra, senza luce in varie occasioni , con la paura dei bombardamenti. La notte passata con il rumore degli elicotteri sopra la testa. Ma eravamo stati miracolati. E poi lo scoppio del pianto liberatorio dalla tensione, che è stata tanta. Abbiamo purtroppo buttato via cibo dal congelatore, ma pazienza. Siamo qui.

Il cancello elettrico non ha più funzionato, così le caldaie per lo sbalzo di tensione con il ritorno della luce, finalmente, ma pazienza. Siamo qui. La via piena di gente che arrivava da ogni dove per aiutare a spalare fango. Così mio figlio, mio fratello e poi io, siamo andati dai vicini e da chi, meno fortunati, hanno perso tutto o quasi. E mia madre, che raccontava la solidarietà tra parenti, vicini e sconosciuti durante la guerra. Oggi come allora.

Laura Bedetti

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

