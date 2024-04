Alluvione un anno dopo - "Sono riuscita, in taxi, a tornare da Bologna. Dopo poco treni, autostrade e strade sono state chiusi"

"Il 16 maggio 2023 ero a Napoli in vacanza. Pioveva da giorni anche lì, ma non era un era un problema per me. Poi amici e familiari dalla Romagna hanno iniziato a mandare foto e messaggi chiedendomi di rientrare. Sono riuscita, in taxi, a tornare a Forlimpopoli da Bologna il pomeriggio del 17 maggio; dopo poco treni, autostrade e strade sono state chiuse. Abito a Forlimpopoli, quindi la mia città non è era stata colpita dall'alluvione, ma ho sentivo il dovere di aiutare chi era stato coinvolto. Ho trascorso giorni spostandomi tra Forlì, Cesena e Faenza per offrire il mio supporto: spalavo fango, svuotavo case, cantine e garage. Le giornate si concludevano con il peso dell'affaticamento e dell'angoscia. Quando il fango si è indurito, mi sono ritrovata senza un modo per continuare ad aiutare direttamente sul campo.

Allora ho deciso di recarmi al centro di smistamento delle donazioni allestito in Fiera a Forlì, dove gestivamo ciò che era stato donato da tutta Italia. In mezzo a quel vortice di distruzione e sofferenza, ho potuto percepire un sentimento travolgente di affetto, amore e sostegno proveniente da coloro che erano stati più fortunati. Volontari provenienti da ogni parte del paese si erano mobilitati per dare una mano. Ho potuto ammirare la grande dignità di coloro che erano stati direttamente colpiti. In Romagna, siamo fatti così: ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, uniti nella solidarietà e nella volontà di ricostruire insieme.

Federica Nannini

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

