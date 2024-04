Alluvione un anno dopo - "Un anno dopo penso ancora alle parole del sindaco 'E' tempo di pensare alla vita'"

Io e mio marito siamo tornati a vivere a Forlì in Viale Gorizia pochi mesi prima dell'alluvione, In cantina e in garage avevamo ancora molte cose imballate pensando di sistemare un po' alla volta. Il 16 pomeriggio ascoltiamo il messaggio del sindaco quasi increduli pur avendo visto nelle vie limitrofe i danni delle piogge dei primi di maggio. Avviso mio padre anziano che vive da solo a Bussecchio di non uscire per nessun motivo. Sentiamo i familiari che vivono vicino al fiume a Vecchiazzano. La sera guardiamo l'Inter giocare ma ad un tratto sentiamo un rumore infernale di auto in strada. Ci affacciamo e vediamo all'orizzonte una striscia bianca che scorre silenziosa lungo la Via Gorizia.

Scendiamo di corsa e suoniamo ai vicini preoccupati perchè nella palazzina ci sono degli anziani. Proviamo a spostare le auto nelle parti più alte del cortile, proviamo a sigillare il portone del condominio e poi ci rintaniamo di sopra. Per fortuna abitiamo all'ultimo piano. Mettiamo sotto carica i cellulari e cerchiamo pile, candele per emergenza. Poco dopo va via la luce. Il mattino dopo c'è un silenzio surreale. Sono la prima a scendere in cortile solo perchè gli stivali di gomma li avevo in casa. E poi si comincia a darsi da fare. E' l'adrenalina che ci sostiene per molti giorni. Ricordo la paura di non riuscire a comunicare con familiari e amici. Tutti sapevano cosa stava succedendo molto più di noi.

Senza telefono e senza luce per tanti giorni. Aiuti tanti, non riuscivo a credere che tante persone, tantissimi giovani si sarebbero mobilitati per noi. Ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicino. I sentimenti e le emozioni sono fortissimi ma anche l'impotenza di chi avrebbe voluto aiutare e non ha potuto è una sofferenza da non sottovalutare. Un anno dopo penso ancora alle parole del sindaco "E' tempo di pensare alla vita". Il 17 mattina 2023 ho pensato di essere fortunata perchè ero viva, non ero da sola e avevo ancora una casa e un lavoro. Dopo un anno ancora fatico a dormire quando piove ma penso che poteva andare peggio. Siamo stati bravi a rimetterci in piedi.

Elisabetta

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

