Alluvione un anno dopo - "Un cuore coperto di fango, come un segno che tutto si sarebbe ricostruito"

Le nostre case erano rimaste intonse. Senza danni. Perché fortunatamente abitiamo lontano dal fiume. Però, al di là di tutto, alcuni giorni dopo io, il mio compagno e altri due amici siamo andati presso il quartiere San Benedetto ad aiutare. Abbiamo preso in mano pale, badili e ci siamo messi ai piedi gli stivali. Siamo arrivati nel pomeriggio, il panorama era spettrale, assurdo. Fango ovunque, ed io ho pensato che fosse come se ci fosse stata la guerra... Nonostante non l'avessi mai vista me la sono immaginata così.

Luoghi e quartieri che conoscevo da quando ero bambina ora erano pervasi di fango. Mi veniva da piangere. Ero scossa. Ma comunque ho portato il mio contributo, ed assieme alla mia amica, abbiamo spalato fango fino allo sfinimento. Avevamo comunque la certezza e la speranza che la nostra casa era salva, questo ci dava la forza e l'entusiasmo per continuare ad aiutare. Però ogni badile che alzavamo e cercavamo di buttare via ci faceva pensare al disastro che era successo. Ci scendevano le lacrime. Non ci capacitavamo di cosa davvero fosse accaduto. Abbiamo condiviso anche risate assieme ai proprietari dell'abitazione, e questo è un grande bellissimo ricordo che sempre rimarrà nei nostri cuori.

Siamo tornate a casa grate e contente di quello che eravamo riuscite a donare, rispetto a quello che potevamo dare sia come forza fisica che emozioni. Ho trovato nel mentre spalavo un cuore coperto di fango. Forse un gioco di un cane. Ho spontaneamente fatto una foto. Pensando che fosse stato in segno che tutto si sarebbe ricostruito.

Ilaria e Jessica

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

