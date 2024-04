Alluvione un anno dopo - "Un numero importante per me: 8,5. E' il livello del Montone che fa allagare casa mia"

Un numero importante per me: 8,5. È il 19 maggio 2019, sono al lavoro, mia moglie mi chiama perché è stata sul ponte di Schiavonìa e il Montone fa paura. Abitiamo tra via Piave e viale Italia, il nostro vicinato ogni tanto si allaga quando il fiume raggiunge livelli importanti. Ho sempre in mente il vecchio Manella ( classe 1910) mio vicino di casa, che mi diceva mentre ristrutturavo " la tua casa è fortunata, non si è mai allagata a differenza delle altre". Quel giorno l' acqua è risalita dagli scarichi della fognatura bianca ed è arrivata pari al bordo, poi rientra. Penso, anche stavolta il buon Manella aveva ragione. Mi segno l'altezza dell' idrometro sul ponte di Schiavonìa "8,5".

Ora so che se supera quella soglia c'è pericolo. Così arriviamo al 1 Maggio 2023, le previsioni mettono pioggia ma non mi preoccupo, non c'è motivo mi dico. Il 2 Maggio vado a dormire tranquillo, in fondo non c'è da preoccuparsi. Il 3 Maggio mi alzo alle 6 come sempre per andare al lavoro, vado in bagno e lancio un occhiata in giardino. Non riesco a capire cosa vedo dalla persiana ancora chiusa, non c'è il pavimento in cemento ma vedo solo marrone. Poi realizzo, è arrivata l' acqua! Sveglio tutti, bisogna portare via le auto salvare il salvabile e aspettare sperando che non aumenti di nuovo il livello! Finisce tutto con una giornata di lavoro a lavare il fango, le cose, ma dopo tutto sono contento,non ci sono stati danni! L' idrometro sul ponte segnava 9,1!

Arriviamo a Domenica 14 Maggio, si parla da un po' di una grossa perturbazione in arrivo da Lunedì, non mi sento tranquillo, la mattina piove e al primo pomeriggio viene fuori il sole, facciamo una camminata e passiamo sul ponte di Schiavonìa, l' acqua è bassa ma la si vede crescere a vista d'occhio, segno che la montagna e la terra non la assorbono più. Il Lunedì vado al lavoro è una bella e calda giornata di sole, dico a mia moglie e mio figlio di svuotare il garage e cantina, poi a sera finiremo insieme con le cose pesanti! Loro ridono e pensano che non possa succedere niente perché è troppo bello il meteo. Io non ne sono convinto e monto una pompa per evacuare eventualmente l'acqua e svuotiamo quello che c'è rimasto da portare via. Il martedì mi alzo, non piove, vado al lavoro e inizio a consultare i vari idrometri sul Rabbi e il Montone. In montagna piove e piove e l' acqua sale.

Ma a Forlì non piove, quindi spero che non succeda più di tanto. A metà mattina sopra Forlì tutti gli idrometri puntano al rosso e sono in crescita continua! I miei familiari vanno ai Romiti a prendere sacchi di sabbia, assistono a litigate isteriche, qualcuno va nel panico. Alle 12 , i colleghi del ravennate mi dicono che a borgo Sisa e Coccolia è allarme perché il Ronco potrebbe rompere gli argini e i campi sono allagati. Arrivano dei video da Cesena, Modigliana, Castrocaro, Santa Sofia, ovunque i fiumi fanno devastazione. Mi arrivano messaggi da piu parti di allagamenti diffusi, un messaggio dice che si sta allagando il tunnel della tangenziale. E qui decido di rientrare a casa anch'io. Sistemiamo i sacchi attorno al tombino da dove uscirà l' acqua, sistemiamo le ultime cose...e aspettiamo. Vado in strada e insieme al vicinato aspettiamo cosa succederà. Vado sull'argine del Montone in Via Isonzo e l' acqua è a mezzo metro dal bordo. Mia sorella che era ai Romiti tra i volontari a distribuire i sacchi, mi dice che li mandano via perché non è sicuro e sta arrivando una piena senza precedenti.

A quel punto ero sul ponte e decido di rientrare, quando passo di nuovo in via Isonzo l' acqua ha iniziato a esondare dal muro dietro le case e nell' argine è arrivata pari al bordo. Vado a casa in fretta, l' acqua sta salendo dal tombino, esce, ma la pompa che avevo messo riesce a portarla via, ma i miei vicini che sono un po' più bassi non riescono a fare niente. Spero che la situazione si stabilizzi almeno, invece salta la corrente, e guardo l'acqua che sale e invade tutto. Visto che anch'io non posso fare niente torno su via Isonzo e vedo il distributore di Zannoni allagato con l' acqua che scorre su Via Isonzo. Tra via Piave e le case dei Romiti è un lago infinito e tumultuoso, gli alberi al centro del fiume si piegano e scompaiono. C'è concitazione perché una donna è aggrappata a un albero in via Isonzo e grida aiuto, dice che non resisterà a lungo e che si lascerà andare, i soccorsi non arrivano ma dei ragazzi si legano con cose di fortuna e la traggono in salvo. Poi di lei non saprò niente.

Alle 21 si spengono anche i lampioni e rimaniamo con le torce. Spero che la situazione si stabilizzi per lo meno, invece intorno alle 22 il fiume comincia a scorrere anche su via Piave, è allarme non si sa più cosa aspettarsi. Alle 23 riusciamo a mangiare, per fortuna siamo in un piano rialzato e siamo tranquilli, a lume di candela. La linea telefonica è assente o quasi, al buio. Non abbiamo notizie di nessun tipo, ma l' adrenalina non mi fa dormire. Mi stendo nel divano a mezzanotte, ma dopo pochi minuti inizia l' andirivieni degli elicotteri, prima uno, poi due, poi è un tutt'uno fino al mattino. L' acqua non scorre più in via Piave, ma in cantina non scende, riesco a guardare internet e cerco l' idrometro del ponte di Schiavonìa, ma non invia dati. Alle 5:45 vado sul ponte e capisco il perché, era a penzoloni sott'acqua! I rami e i tronchi sono incastrati nella ringhiera, impensabile vedere questo il giorno prima. Dal ponte lancio uno sguardo ai Romiti, è una distesa marrone con i militari che girano con i gommoni.

Attorno a me vedo gente incredula, bagnata, sporca di fango. Torno a casa, l' acqua è scesa di poco, siamo senza corrente e non possiamo fare niente. Vado avanti e indietro a vedere i danni del quartiere, mi sembra di essere in un film. Arriva mio cugino e la sua famiglia con 3 valigie e il cane al guinzaglio, abitano alla Cava vicino al fiume, alle 2 sono stati colti di sorpresa non dall' acqua del fiume ma dall' onda arrivata alle spalle. Dopo ore di attesa su un cavalcavia, sono stati soccorsi e lasciati al ponte di Schiavonìa. Così li porto a casa di sua suocera, e in auto per strada ci concediamo due battute, dopo tutto siamo romagnoli! Nel pomeriggio l'acqua rientra e iniziamo a pulire di nuovo, ne è arrivata un metro questa volta, ne aspettavo 30-40 cm e non avevo alzato abbastanza il pellet, quindi la metà è da buttare.

A sorpresa viene un mio ex collega con le power bank per i cellulari, mi chiede come mangiamo, e gli dico che mangiamo quello che è nel freezer. Dopo poco ritorna con brioches e pizzette, un grande! Il venerdì pomeriggio finiamo di pulire e verso sera torna anche la corrente. Siamo nuovamente collegati al mondo! I giorni a seguire siamo stati ad aiutare chi è stato meno fortunato di noi abbiamo rivisto chi non vedevamo da anni, imbrattati di fango dai stivali alla testa, tra un momento di sconforto e una battuta! Ma ci sta', siamo romagnoli!

Massimo Mambelli

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

