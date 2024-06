Alluvione un anno dopo, una giornata per dire grazie ai volontari: anche il sindaco Meldola alla celebrazione

Anche il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha partecipato, insieme alla Protezione Civile di Meldola, all’iniziativa “Una giornata per dire grazie" promossa a Faenza dalla Regione Emilia-Romagna a un anno dall'alluvione che ha colpito il nostro territorio. Nel corso della mattinata oltre duemila persone, tra le quali la Regione, i sindaci dei territori colpiti, gli operatori di Protezione Civile e anche tutte le persone giunte dall'estero si sono ritrovate a Faenza, al Pala Cattani, per gli stati generali della Protezione Civile regionale.

“È stata una importante occasione di confronto e di riflessione, che ci consente di tenere alta l'attenzione sul dramma vissuto dal nostro territorio con la consapevolezza che ancora molto resta da fare - afferma Cavallucci -. Abbiamo salutato Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione Civile ed i responsabili dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Forlì. Ancora una volta vorrei ringraziare la nostra Protezione Civile, guidata dal Presidente Gabriele Buono, per l'importante lavoro svolto a Meldola senza risparmio di fatica e tutti coloro che, con generosità ed altruismo, hanno aiutato in quel difficile momento. Senza l’aiuto di tutti non ce l'avremmo fatta”.