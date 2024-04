Alluvione un anno dopo - "Vedo una scia bianca in fondo, è l'acqua che sta arrivando. Poi sento schiantarsi i portoni"

Per cena decidiamo di prendere una pizza da asporto "da Anselmo ", nel frattempo la luce va e viene, ricarico il cellulare, non si sa mai... Gli alert continuano ad arrivare, mi passa la fame, il resto della pizza la mangerò più tardi. Dopo cena fumiamo una sigaretta sul terrazzino. Sono le 20.25, sta per calare la sera ma c'è ancora un po' di luce, c'è silenzio intorno a noi, non piove più per fortuna. Mi giro, verso le ferrovia, vedo una scia bianca, che strano, cosa può essere?

L' acqua sta arrivando! Non ci credo, non è possibile! Comincia la corsa! Cerchiamo di avvisare tutti i vicini, spostiamo tutte le macchine in strada. Il cane e il gatto sono al piano superiore, vado giù per salvare qualcosa, ma cosa? Casa acquistata da solo 6 mesi... Tutto nuovo, alcune cose ancora da sistemare... Prendo la borsa, la giacca...sento freddo ai piedi, mi volto verso la porta...l'acqua comincia ad entrare da entrambi gli ingressi, sempre silenziosa ma veloce! Mi blocco, mi prende il panico mentre l'acqua continua a salire ma poi scappo al piano superiore. Nel frattempo arriva mio marito, che insieme ai vicini stava cercando di creare delle barriere per fermare l'acqua... Scende al piano di sotto, cerca di bloccare la porta che pian piano si sta sfondando, ma non ce la fa e per fortuna sale su.

Dopo pochi minuti sentiamo due rumori fortissimi... L'acqua ha sfondato entrambe le porte. In preda al panico prepariamo uno zaino con qualche vestito di ricambio, prendiamo il cane, il gatto e scappiamo dai nostri vicini al piano di sopra. Sono le 20.45, tutto è cambiato intorno a noi. Una notte interminabile, buia, senza luce, solo quella degli elicotteri che continuano a girare.

I giorni successivi sono stati intensi, abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di salvare il salvabile, anche se l' acqua ha portato via quasi tutto. Di quei giorni non ho foto, eravamo isolati e non potevamo ricaricare i cellulari, quindi li usavamo solo per chiamare i nostri cari.



Abbiamo conosciuto gente meravigliosa, sconosciuti che sono diventati nostri amici, tantissime persone ci hanno aiutato. Non c'era tristezza o sconforto... C'era voglia di fare e a volte anche felicità soprattutto perché non ci siamo mai sentiti soli! Abbiamo perso tanto ma siamo stati fortunati. Sarà impossibile dimenticare quei giorni, dimenticare la paura , le notti insonni, gli incubi... Ma siamo vivi, siamo insieme e ancora nella nostra "nuova casa".

Rossella

Quartiere San Benedetto, Via Lughese

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it