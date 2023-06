Alluvione, Valbonesi a "Salotto blu": "Ce la faremo a ripartire, ma non vorrei che servisse troppo tempo"

È riflessiva e preoccupata l'espressione di Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e delegato della Provincia di Forlì e Cesena alla viabilità, al momento di rispondere alla domanda di Mario Russomanno che lo intervista per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre: c'è la farà la Romagna a riprendersi dalla tremenda calamità che l'ha colpita? "Si, penso di sì - risponde il sindaco dopo alcuni secondi di silenzio -, ma temo che passi del tempo. Perché le cose da fare sono moltissime e difficili mentre le persone, le comunità e l'economia non possono aspettare. Correremmo anche il rischio di aumentare le diseguaglianze tra coloro che abitano zone diverse delle città colpite, tra chi sta in montagna o in pianura". Cosa serve subito? "Che si crei una catena solidale tra comunità e istituzioni - risponde Valbonesi -, che ci sostengano Regione, Governo ed Europa. Che venga nominato un Commissario, io opterei per Bonaccini ma un Commissario serve assolutamente. E che nessuno si dimentichi di noi".