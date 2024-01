La visita di Figliuolo a Castrocaro, il sindaco Billi: "C'è sintonia istituzionale. Restituiremo un territorio più sicuro"

Castrocaro ha accolto il commissario per la ricostruzione post alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, nella sala consiliare del Municipio, centro nevralgico della gestione dell'emergenza nel territorio del comune termale in quei giorni di maggio caratterizzati dall'emergenza. In quei giorni, ha ricordato il sindaco Francesco Billi, "è stata simbolo di un'istituzione municipale aperta, pronta a dare un sostegno diretto in una guerra che sembrava decisamente oltre le nostre possibilità e capacità. E' stato un presidio vicino e disponibile, proporzionalmente alle proprie forze, a tutta la comunità".

Quanto alla visita di Figliuolo, "abbiamo avuto un'impressione di vicinanza di tutto l'assetto istituzionale per continuare in questo percorso difficile di ricostruzione. C'è sintonia istituzionale che fa piacere ai sindaci, ben sapendo che quello che abbiamo subìto non è un piccolo raffreddore guaribile in tre giorni, ma che ci siamo trovati di fronte davanti ad un evento di una complessità immane, sia dal punto di vista dello storico di questi eventi, sia dal punto di vista dell'ampiezza che ha colpito, sia nella diversità che implica avere una alluvione così devastante nel nostro territorio".

Billi ha esternato ottimismo: "Siamo fiduciosi che passo dopo passo, dopo un evento così traumatico, riusciremo, grazie alla collaborazione di tutti, a mettere in fila le soluzioni per ritornare ad avere un territorio prima di tutto più sicuro, ma anche migliore di prima". Billi ha quindi accompagnato il generale Figliuolo al parco fluviale di Castrocaro, sommerso il 16 maggio scorso dalla piena del Montone. Presenti tra gli altri al sopralluogo anche la vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo, Fausto Pardolesi, funzionario dell’Ufficio regionale Sicurezza territoriale e protezione civile di Forlì-Cesena (ex Genio Civile), e il presidente della Provincia, Enzo Lattuca. "Questo è il caso nel quale il fiume si è preso il proprio spazio", le parole di Priolo.