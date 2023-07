Il ministro Sangiuliano in Romagna per visitare i luoghi della cultura colpiti dall'alluvione

Lunedì il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà in provincia di Forlì-Cesena per un sopralluogo ai siti culturali e religiosi alluvionati. La visita istituzionale passerà prima da Cesena. In città per esempio l'antico monastero benedettino del Monte è stato danneggiato dall'ondata di maltempo di metà maggio, in particolare le violente piogge hanno causato un grave crollo nel giardino e nelle mura del luogo sacro, uno dei simboli della città di Cesena. Il Ministro passerà poi a Forlì, per prendere visione dei danni al patrimonio culturale della città.

Ad accompagnare il Ministro Sangiuliano nella sua visita istituzionale in Romagna ci saranno il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami e Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia. "Il Governo continua a dimostrare vicinanza alla nostra terra, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai suoi ministri - commenta Buonguerrieri - Ringraziamo già da ora Gennaro Sangiuliano per l'attenzione che sta riservando al patrimonio storico, architettonico e culturale danneggiato dall'alluvione di metà maggio: sarà un visita ad alcuni punti simbolici, ovviamente non esaustiva di tutti i beni colpiti, ma permetterà di fare il punto della situazione anche in vista di successivi interventi. Dopo aver messo in sicurezza il territorio, dopo aver trovato importanti risorse in un mese per far fronte alle conseguenze dell'alluvione, con la nomina del generale Figliuolo a Commissario alla ricostruzione si inizia a scrivere una nuova pagina: i beni culturali di questo territorio ricco di storia e arte non saranno dimenticati, in Romagna stiamo ripartendo – conclude Buonguerrieri - la visita del Ministro Sangiuliano è molto significativa e investe un ambito rilevante, che rappresenta l'identità romagnola”.