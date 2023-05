Alluvione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso a Forlì

E' fissata per martedì mattina la visita a Forlì del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante la mattinata il capo dello Stato incontrerà i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio - si è appreso al Quirinale - sarà a Faenza, dove avrà un incontro con i sindaci. Nel frattempo il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha comunicato che il commissario straorinario sarà nominato "al momento opportuno. Adesso serve affrontare il tema emergenza, avete visto quello che sta accadendo anche dal punto di vista sanitario. Faremo tutto ciò che serve".

"Abbiamo trovato in pochi giorni 2 miliardi, arriveranno fondi europei, ci sono poi i fondi del Pnrr per la risistemazione del Po - ha rimarcato -. Tutto quello che deve essere fatto sarà fatto. Abbiamo messo a disposizione delle imprese, quelle che esportano e sono tante, 705 milioni di euro soltanto con l'organizzazione ministero degli Esteri e del Commercio internazionale con soldi che possono essere erogati immediatamente". Tajani, che nei giorni scorsi è stato a Forlì, ha sottolineato come la risposta da parte del governo sia stata "immediata ed efficace. Continueremo ad andare avanti. E serviranno altri soldi"

"In Romagna in questo momento le città si stanno risollevando, nelle parti urbane l'acqua è stata tolta. Resta il fango, ma soprattutto i danni enormi per le famiglie, le imprese e l'agricoltura", ha detto Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra in Emilia-Romagna intervenendo a Coffee Break. "I campi sono ancora allagati - ha spiegato - i produttori dovranno espiantare tutto con uno sforzo gigantesco non solo economico ma anche di volontà. Ci sono imprenditori che hanno una forza incredibile: ieri ho visitato alcune delle zone alluvionate e ho visto che molte attività stanno già riaprendo. Gli investimenti saranno ingenti, non vogliamo lasciare nessuno da solo, perchè in questa tragedia ci sono danni materiali ma anche la sofferenza psicologica delle persone che vedono un futuro molto incerto. In Romagna ci sono 25.000 imprese, che occupano 270.000 persone, con un fatturato di 70 miliardi, quindi questa situazione può pregiudicare un tessuto economico fondamentale per il Pil italiano".

"Il governo ha già fatto uno stanziamento importantissimo di 2 miliardi; il vicepremier Tajani è venuto a Forlì, dove ha esposto quelli che sono stati gli aiuti immediati alle imprese, 700 milioni di euro, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Una prima risposta è già stata data nell'immediato, ma certamente il percorso è ancora lungo. Dal punto di vista idrogeologico, l'Emilia-Romagna è la regione più fragile d'Italia, serve massima attenzione al territorio che non dovrà essere abbandonato quando si spegneranno i riflettori", ha concluso.