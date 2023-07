Alluvione, Zama (Confagricoltura): "Bene la nomina del Commissario, ma ora servono risorse"

Servono risorse per affrontare il post-alluvione. Lo riferisce Guido Zama, imprenditore e manager, direttore regionale di Confagricoltura, associazione che affilia le imprese agricole di maggiore estensione. Intervistato da Mario Russomanno, ha preso parte alla trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che va in onda lunedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, esprimendosi sui temi del post alluvione, ma non solo. "Nulla da eccepire sulla nomina del Generale Figliuolo, ma la questione resta quella delle risorse disponibili. I danni che hanno subito le imprese agroalimentari sono enormi, sono stati promessi rimborsi del cento per cento, aspettiamo risposte". La ricerca del personale da parte delle imprese? "È situazione complessa. La pandemia ha rallentato la opportunità di offrire lavoro a personale dell'Est Europa, la guerra in atto, poi, complica ogni cosa. Il tema dei flussi migratori andrebbe affrontato da parte della politica, così come quello del necessario snellimento della burocrazia. Il personale alle nostre imprese serve, questo è il punto".