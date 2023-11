Alluvone, appello di Figliuolo ai sindaci: "Facciamo squadra o falliremo gli obiettivi"

"Io voglio lavorare assieme in maniera positiva. Questo è il mio mandato, sono abituato così. Se si fa squadra si vince, se non si fa squadra si rischia di non raggiungere gli obiettivi". Così il commissario per la ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo. Dopo gli incontri di questi giorni coi alcuni sindaci del bolognese, il commissario Francesco Paolo Figliuolo sarà il prossimo 21 novembre in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, per confrontarsi con le forze politiche elette in Regione. Tra i temi che saranno toccati anche quelli della ricostruzione pubblica e privata, toccando anche il nodo del "supporto amministrativo ai piccoli Comuni" e quello dei rimborsi a imprese e cittadini. Per quanto riguarda le opere pubbliche, invece, "ci muoviamo in un quadro di somma urgenza ma gli interventi devono anche far un po' da ponte su ciò che andremo a progettare insieme alla Regione sui piani speciali che dovranno essere pronti entro marzo prossimo". Una pianificazione che dovrà valutare anche "eventuali delocalizzazioni".

ALLUVIONE, LA RICOSTRUZIONE - I fondi comune per comune

"Abbiamo bisogno che lo Stato metta a disposizione tutte le risorse per il rimborso dei danni, ora non c'è nemmeno la metà", sono le parole Stefano Bonaccini, ospite lunedì mattina di 'Restart' su Raitre. E anche Figliuolo, sottolinea il presidente, "se non ha risorse e mezzi fa fatica a fare quello che ha promesso". Quindi, ha attaccato Bonaccini, "ognuno si prenda le sue responsabilità. Io darò sempre una mano al Governo, ma finché non avremo visto il 100% dei rimborsi non ci sposteremo di un millimetro". Ad esempio, ha criticato il numero uno dell'Emilia-Romagna, "dopo cinque mesi di parole a vuoto il Governo ha accettato la mia proposta di introdurre il credito d'imposta", ma anche questa misura "ha bisogno di un accordo con le banche e una capienza finanziaria". Bonaccini ha lanciato quindi l'ennesimo appello all'Esecutivo. "Finora non hanno previsto, ed è clamoroso, al limite dell'incredibile, il rimborso dei beni mobili, ma in un'alluvione ciò che viene più danneggiato sono proprio i beni mobili. Ci ripensino, perché altrimenti un sacco di persone non vedranno un euro. Al Governo hanno perso mesi e mesi per la nomina del commissario e adesso che viene l'inverno si fa fatica ad aprire i cantieri che si dovevano fare in estate".

Mercoledì Figliuolo si è detto dispiaciuto di alcune polemiche avanzate sui media dai pubblici amministratori."I quali, probabilmente, hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche", ha attaccato. "Qualcuno è arrivato a dire - si è tolto qualche sassolino il commissario - che i danni vengono liquidati in 25 anni, ma si tratta del mutuo che fa lo Stato per poi ridare i soldi dove li prende. In realtà il credito d'imposta, una volta che la pratica è istruita e il Comune di turno l'ha approvata e il commissario procede ai decreti di erogazione, viene immediatamente dato dagli istituti di credito. Nell'ordinanza non lo avevamo ancora scritto, perché non lo sapevamo ancora, ma faremo un'integrazione. Anche in questo caso, qualcuno ha detto 'il commissario nell'ordinanza dice che le imprese le rimborsa solo fino a 40.000 euro e le famiglie solo fino a 20.000'. Non è così. Quando si portano le finanze in registrazione alla Corte dei conti, bisogna avere un riferimento finanziario, un perimetro economico". Quindi, si è rammaricato il generale sugli amministratori pubblici un po' critici: "Se queste cose le scrive uno qualunque a me sta bene, perché probabilmente non ha gli strumenti per capire l'ordinanza. Ma se lo dice qualcuno che è stato insieme a noi a costruire l'ordinanza, che è costata fatica, è costata sabati, domeniche e Ferragosto, con 60 persone al lavoro più tutte quelle che lavorano negli enti locali, a me sembra uno schiaffo a chi si impegna. E non lo accetto. Ve lo dico molto francamente".

"Il rimborso per legge - è entrato poi nel merito - arriva a coprire la totalità del danno asseverato e dimostrato. Il Governo ha messo a terra 1,5 miliardi di euro, non è che posso chiedere decine di miliardi da tenere in un conto perché poi nel frattempo arrivano le domande. Non funziona così. In questo modo, faremmo un danno ai cittadini prima dell'Emilia-Romagna e poi quelli di tutta Italia, tenendo ferme risorse che potrebbero servire a tanto altro. Faremmo debito di Stato senza poi erogare nulla. Mi dite come si fa a erogare dal 15 novembre al 31 dicembre uno, due, tre o quattro miliardi? Non arriverebbero neanche le domande. Dei 290 milioni di euro di somma urgenza, ho erogato solo poco più di 60,5 milioni. Ma non perché il generale non li vuole erogare, bensì perché i Comuni devono fare il loro lavoro per chiedere i rimborsi. Il che è semplicissimo: devono procedere infatti al conto economico, o l'atto sostitutivo, per la somma urgenza. Certo, questo crea ulteriore lavoro su altri lavori che già hanno. Li capisco. Il mio vuole essere un incoraggiamento, quindi: chiedete i rimborsi, che ve li diamo". Oppure, tornando alle polemiche, "qualcuno ha detto 'cosa ci vuole a fare un modulo a Roma'? Un modulo a Roma sono 40 pagine di ordinanze e ogni parola va pesata. Le ordinanze inoltre girano tre o quattro ministeri, per chiedere pareri. Non è che ci inventiamo le cose. Si lavora insieme: la stessa Regione ha appena ultimato, in questi giorni, la metrica sulle modalità di erogazione delle donazioni. Insomma, ci vuole tempo".

Tassinari (FI): "Condivido appello del Commissario Figliuolo ai sindaci"

Condivido appieno l’appello lanciato del commissario per la ricostruzione post-alluvione Figliuolo ai sindaci, agli amministratori locali ed ai Comuni - afferma Rosaria Tassinari di Forza Italia, coordinatrice azzurra per l’Emilia Romagna -. Per affrontare la fase di ricostruzione post alluvione c’è bisogno della sinergia e della collaborazione di tutti. A nulla servono le notizie, per altro totalmente infondate, diffuse da taluni sulle quantità e sulla modalità dei rimborsi. Come ha ribadito il Commissario e la stessa presidente Meloni, i risarcimenti, una volta asseverati dal Comune di turno e dalla struttura commissariale, saranno totali. Col Governo e con Forza Italia stiamo facendo il massimo, sia a livello nazionale che locale e sono state emanate finora 13 ordinanze, la 14esima è in registrazione alla Corte dei conti e riguarda anch’essa i rimborsi e risarcimenti per le famiglie e i sostegni all'edilizia privata. Nel biennio 2023-2024 saranno messi a terra quasi 1.500 milioni di euro per le tre regioni coinvolte, con il 95% destinato all'Emilia-Romagna".