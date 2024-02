"Auto che sfrecciano, sorpassi su striscia continua e pedoni in pericolo": i residenti chiedono l'autovelox sulla Cervese

Auto che sfrecciano ad alta velocità. Sorpassi dove c'è la striscia continua. Situazioni di pericolo per i pedoni che usufruiscono del servizio bus. E' la fotografia scattata da Elisa Mistretta lungo il tratto della Cervese tra Bagnolo e Carpinello. La lettrice, residente della zona, ha scritto una missiva per sottolineare come "noi abitanti viviamo situazioni che chiamare di scarsa sicurezza è quasi riduttivo, vista la mancanza di educazione stradale da parte di chi ogni giorno percorre questo tratto di strada".

Mistretta accende i riflettori circa le problematiche tra via del Santuario e via Tassinara. "Dopo il rifacimento della sede stradale nel 2014 è stata installata una fermata dei mezzi di trasporto della quale un buon numero di cittadini ne fa uso, senza pensare a metterla in sicurezza priva anche di strisce di attraversamento", dettaglia. E nei giorni scorsi, continua, "sono stata testimone del'ennesimo episodio che poteva portare a conseguenza gravi: in corrispondenza della fermata dell'autobus mi sono dovuta mettere sulla sede stradale per proteggere una mamma con un figlio piccolo che stavano attraversando mentre una macchina in sorpasso nel tratto di riga continua non si era accorta dell'ostacolo che stava per presentarsi. In caso di incidente sarei stata responsabile con tutte le conseguenze del caso perchè non ci sono gli elementi necessari per la sicurezza dei pedoni. Quindi oltre al danno anche la beffa".

Mistretta spiega che la questione è stata segnalata agli organi competenti, tra i quali Provincia, Comitati di quartiere e Comune. Nell'estate del 2022 più di 200 cittadini hanno firmato una petizione. Fra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 una delegazione di residenti è stata ricevuta prima in Provincia e poi in Comune, ma gli incontri "non hanno portato a nessun risultato. I residenti chiedono quindi "eventuali dossi, strisce pedonali, eventuali barriere di rallentamento ed anche un autovelox fisso. Ma per un cavillo o per l'altro ci sentiamo rispondere che non è possibile, lasciando coscientemente in pericolo chi utilizza un bene comune - continua Mistretta -. Più volte ci è stato fatto notare il basso indice di incidenti in questo tratto di strada e lo scarso numero di infrazioni rilevate quando vengono inviate pattuglie a fare controlli. Ma sappiamo bene che quando c'è un controllo noi cittadini ci aiutiamo "consapevolmente" ad eluderli in vari modi che tutti conosciamo".

Da Mistretta quindi un appello a "risedersi attorno ad un tavolo per cercare di trovare una soluzione ad un problema che è presente agli occhi di tanti viste le immagini di cui sono a conoscenza prima di dover tornare a parlare di tristi episodi di cui la Cervese è stata teatro nei decenni passati prima del restyling, che però ha portato ad alzare le medie di velocità. O vogliamo aspettare che avvenga il peggio?"