Alta velocità in Romagna con stazione dedicata a Forlì? Confindustria: "Incanalare tutte le energie sull'obiettivo"

“Le recenti dichiarazioni del Viceministro Bignami sull’alta velocità ferroviaria a 300 km orari in Romagna rinnovano finalmente l’attenzione su un’infrastruttura indispensabile, che la nostra associazione ha immaginato già nel 2021, con la prima proposta operativa del progetto Città Romagna: un’alta velocità vera, con binari dedicati, baricentrica rispetto alla nostra area metropolitana e al servizio di un milione di abitanti – cittadini, imprese, professionisti, studenti, turisti”: il sostegno viene da Confindustria Romagna, dopo che il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami ha rilanciato il progetto.

Circa una ventina di giorni fa Bignami, in visita ad un'infrastruttura di recupero dell'energia dei treni in frenata, a Villanova di Forlì, aveva spiegato che presto si aprirà la fase di “dibattito pubblico” - una fase di partecipazione con la possibilità di avanzare osservazioni - per la realizzazione del progetto di realizzazione dei primi 56 chilometri della nuova linea ferroviaria Adriatica, quelli tra Bologna e Castel Bolognese, la tratta più congestionata dal momento che qui si somma il traffico della linea adriatica con quello da e per Ravenna, comprese le merci dal porto.

Del costo di circa 3 miliardi di euro, sarà una linea separata da quella attuale, qualche chilometro più a nord. E' stata scartata, infatti, l'idea di realizzare il raddoppio della linea sull'attuale massicciata, portando da 2 a 4 i binari, in quanto questo provocherebbe grandi disagi, senza contare le difficoltà di dover demolire parte di tutte le stazioni attraversate, il tutto in un'area fortemente urbanizzata a ridosso della linea ferrata.

La nuova linea sarà quindi su una sede propria, non dissimile dalla linea che da Bologna a Milano corre lungo l'autostrada A1, e non sarà interconnessa a quella storica, in quanto dedicata esclusivamente all'alta velocità e al traffico merci, mentre la linea attuale sarà dedicata ad altre lunghe percorrenze e ai treni dei pendolari. I tremi potranno arrivare a 300 chilometri all'ora e, tra Bologna e Rimini sarà prevista una stazione intermedia, come la stazione Medio Padana in Emilia, che potrebbe essere localizzata a Forlì e chiamarsi 'Romagna'.

Confindustria sostiene pienamente il progetto e invita “ tutti i decisori locali e nazionali a incanalare energie, riflessioni e dibattiti su questo obiettivo strategico e cruciale, anche dopo la fine della campagna elettorale, perché si tratta di un obiettivo che non ha colore politico ma solo ricadute positive per tutta la comunità: un’opportunità straordinaria per una Romagna più forte, competitiva e attrattiva”.