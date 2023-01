Scambia la Tangenziale per una pista, col suv a folle velocità. Poi ammette: "Correvo troppo"

Ha scambiato la Tangenziale di Forlì per il tracciato "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Nel mirino degli agenti della Polizia Stradale di Forlì è finito un forlivese di 33 anni, sorpreso sabato pomeriggio sfrecciare lungo la Tangenziale Est al volante di un suv "Audi" ad una velocità prossima ai 140 chilometri orari. A stanare il trasgressore una pattuglia equipaggiata del dispositivo Trucam.

All’uomo, che non ha potuto fare altro che ammettere che stava correndo troppo, è stata ritirata la patente, subito inviata in Prefettura in vista della sospensione che potrà arrivare fino a tre mesi. Per lui anche multa di quasi 550 euro e il taglio di 6 punti sulla patente.

Ma anche altri 8 automobilisti sono stati sorpresi a sfrecciare sopra il limite dei 90 chilometri, previsto per quell’arteria. Nel fine settimana appena trascorso le 50 pattuglie della Polizia Stradale hanno soccorso 13 automobilisti in difficoltà, e tagliato oltre 100 punti dalle patenti.