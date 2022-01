Alternanza scuola-lavoro, studente morto all'ultimo giorno di tirocinio. "Serve più attenzione pubblica"

"La vicenda di Lorenzo Parelli, lo studente di Udine che ha perso la vita per un incidente durante il suo ultimo giorno di attività in azienda, all’interno di un’esperienza di tirocinio, riapre la questione del rapporto tra due universi paralleli: la scuola e il lavoro. Lo svolgersi di tirocini, di stage, la creazione e realizzazione di Pcto (Percorsi per le Competenze e l’Orientamento) e il lavoro stesso necessitano di una più ampia e concreta attenzione pubblica perché non siano a rischio la formazione e la vita di studenti e lavoratori, come troppo spesso è successo e continua a succedere.

L’idea di avvicinare gli studenti alla esperienza lavorativa è di per sé una iniziativa lodevole, in quanto prevede che gli studenti acquisiscano competenze personali e sociali comprendenti le soft skills, ovvero quelle competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e delle società complesse.

Questo, già poco prima della pandemia e soprattutto durante, si è tradotto, in moltissimi casi, in una esperienza digitale che simula l’esperienza lavorativa o la fa vivere in maniera distorta e, spesso, irreale. Le piattaforme informatiche fornite da aziende piccole o medio-grandi hanno soddisfatto la componente burocratica del percorso introducendo in quella esperienza anche l’attività di orientamento in uscita. Questo sforzo, pur interessante negli obiettivi e sicuramente prezioso per gli studenti, spesso non viene compiutamente svolto negli istituti e, quando viene proposto senza un’adeguata progettazione, determina scelte non in linea con la vocazione degli studenti.

Occorre pianificare un coinvolgimento reale delle aziende nella progettazione dell’offerta formativa relativa ai Pcto. In particolar modo, tale sforzo deve essere intrapreso in questi mesi, in cui aumentano le remore ad ospitare studenti desiderosi di conoscere il mondo del lavoro. Le aziende hanno una responsabilità sociale anche nel proporre ai giovani studenti delle opportunità ricche e formative. Ciò deve avvenire in totale sicurezza, senza costituire un mero sforzo burocratico di raggiungere un monte ore definito per legge: deve diventare una esperienza di vita, sana e preziosa.

L’attività di orientamento, realizzata come un processo di scoperta del mondo del lavoro, può contribuire seriamente a determinare le scelte di vita di ciascuno studente. Da parte delle istituzioni scolastiche, che godono di autonomia, è necessario abbracciare le esigenze e la ricchezza del territorio che abitano, evitando scorciatoie digitali che non rappresentano esperienze lavorative ma solo delle rappresentazioni simulate che poco hanno a che fare con la realtà delle relazioni e delle esperienze di lavoro.

Speriamo che il sacrificio di una giovane vita possa servire a fermarsi a riflettere su come ragionare insieme per avviare una nuova fase di raccordo tra l’esperienza scolastica e quella lavorativa. La prima non può svolgersi esclusivamente al chiuso delle aule, mentre la seconda spesso non investe a sufficienza nella formazione e rimane distante e poco collegata alle scuole: palestre di presente e di futuro".