Altra area commerciale in viale Roma: tre edifici per alimentare, non alimentare e ristorazione

Un’altra area commerciale e terziaria è in fase di autorizzazione in questi giorni. In Comune è stata infatti depositata, al fine delle osservazioni, una proposta di accordo operativo previsto dalla legge regionale 24/2017 per portare a conclusione un intervento di espansione edilizia nella zona di viale Roma, che ha la sigla ‘T4-9’. Si tratta di fatto dell’ampliamento dell’area già insediata di via Monteverdi / via Vivaldi (quella conosciuta in città come la zona dell'ex Marco Polo), che si allarga ad est. Il progetto prevede di allungare via Monteverdi nel parcheggio alle spalle del negozio di arredo ‘Farolfi’, con la realizzazione poi di una nuova strada parallela a via Vivaldi. Qui troveranno spazio, secondo il progetto, tre nuove costruzioni: una destinata al commercio alimentare, una al non alimentare e un’altra prevista come ristorazione. In mezzo un parcheggio.

L’area ammonta a 34mila mq totali, con 20.500 di superficie fondiaria destinata agli immobili. L’area che si estende da viale Roma e arriva fino a via Puccini è suddivisa in tre lotti edificabili, più un parcheggio centrale. Il lotto 1 vede una superficie fondiaria di 7.500 metri quadrati, 1.600 metri quadrati superficie coperta e 990 metri quadrati di superficie di vendita alimentare. Il secondo lotto (commerciale non alimentare) ha 7000 metri quadrati superficie fondiaria e il terzo lotto (ristorazione) ha un totale di 3.800 mq di superficie fondiaria con 500 metri quadrati di superficie coperta. Sono possibili variazioni del progetto in questa fase.

Per quanto riguarda la viabilità l’area sarà accessibile solo in ingresso da una pista su viale Roma in direzione Forlì e poi dalla stessa via Vivaldi, che avrà una sistemazione della viabilità nel suo sbocco su viale Roma, con la connessione alla rotonda anche di via degli Augustini.

Gli elaborati relativi all’Accordo Operativo sono depositati per sessanta giorni e possono essere visionati nei seguenti orari previo appuntamento telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (telefono 0543.712827) o tramite consultazione online. Entro il 12 giugno, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti dell’accordo operativo pubblicato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

