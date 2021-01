Altre nevicate abbondanti sul crinale. Poi fase stabile con brinate diffuse

Altra neve è caduta nella mattinata di lunedì sul crinale Forlivese. Transitabili con pneumatici invernali la Provinciale 4 "Del Bidente" e la Provinciale 94 "Castagno" da Lago verso il Passo della Calla. La viabilità si presenta comunque regolare. Ad attivare la nuova veloce ondata di maltempo un flusso di correnti da ovest-nord-ovest, che ha determina il passaggio di una perturbazione con pioggia in pianura e neve sui rilievi. Nelle prossime ore si assisterà ad una graduale attenuazione dei fenomeni, lasciando spazio spazio ad un cielo prevalentemente sereno. Questo favorirà nella nottata tra lunedì e martedì la formazione di brinate, specie nelle aree rurali e di aperta campagna. Le temperature sono previste in diminuzione, con valori minimi al di sotto dello zero, tra 0 e -4°, mentre le massime oscilleranno tra 5 e 7°C.

Fino alla giornata di venerdì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la rimonta di un promontorio anticiclonico associato a correnti nord-occidentali, favorirà sull'intero territorio regionale condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare e solo scarsa possibilità di isolate precipitazioni sulle aree di crinale appenninico. Nel fine settimana peggioramento per il passaggio di una nuova perturbazione che porterà precipitazioni più diffuse. Temperature in progressivo aumento nei valori minimi, che tuttavia tenderanno a riportarsi sopra lo zero solo nel fine settimana, mentre le massime saranno pressochè stazionarie".