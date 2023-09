Alluvione, ancora un intervento dei volontari dalla maglietta gialla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

I Ministri Volontari di Scientology continuano ad operare sul territorio romagnolo, prestando aiuto ai cittadini colpiti dall’alluvione di maggio scorso. Nei giorni scorsi i VM (Volunteer Ministers), sono stati a casa della Sig.ra Nadia per un intervento di rimozione del fango dal suo giardino. La signora Nadia era molto contenta ed ha ringraziato moltissimo i volontari per il loro aiuto volontario. Poi sono stati recuperati dei bancali di pittura per pareti, concessi gratuitamente da un’impresa locale, che i volontari hanno trasportato e donato ai cittadini che, a causa di acqua e fango, devono ritinteggiare la propria abitazione. I Ministri Volontari continuano ad operare sul territorio per cercare di far ripartire la loro città intervenendo dove c’è bisogno con i mezzi che hanno a disposizione. “Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all'ingiustizia dell'esistenza. Al contrario, è addestrato per risolvere tali circostanze e per aiutare gli altri a ottenere sollievo da esse e a raggiungere una nuova forza spirituale” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per maggiori informazioni chiama il numero 380.108.5389 (Silvia) o scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com