Altro che Black Friday, il centro estetico dona parte dell'incasso al centro anti-violenza

Rinunciano agli incassi del Black Friday per un'iniziativa di solidarietà. E' la scelta del centro estetico Fiordiloto di Forlì: "Abbiamo deciso di donare parte dell'incasso della settimana da lunedì 22 a sabato 27 novembre al Centro Antiviolenza di Forlì". Il periodo è stato scelto perché "in questi anni la fine di novembre è per tutti l'attesa degli sconti che le varie aziende e negozi offrono per il Black Friday. Lo abbiamo fatto anche noi e non ci troviamo nulla di male nel farlo oppure no. Ma quest'anno non abbiamo voluto aderire".

Questo il motivo: "Questa estate una nostra cliente ci ha fatto riflettere. Raccontava di quanto il periodo di lockdown ha moltiplicato il numero di violenze domestiche. E, dato che nella stessa settimana del Black Friday viene celebrata la "giornata contro la violenza sulle donne", è stato un colpo di fulmine".

Concludono dal centro estetico: "Abbiamo subito contattato le istituzioni locali e ringraziamo sin da subito l'Assessore Andrea Cintorino Giulia Civelli del Centro Donna di Forlì per averci supportato e per averci dato la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Forlì per le nostre comunicazioni social".