Alunni e maestre del Il Polo scolastico Santa Maria del Fiore in visita alla 34a Rassegna Presepi

Il Polo scolastico Santa Maria del Fiore di via Ravegnana 96, con i bimbi e le maestre dell’intera scuola primaria, si è recato in visita alla 34a Rassegna Presepi Città di Forlì, allestita nei locali del Chiostro di San Mercuriale dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Forlì. Le creazioni artistiche degli esperti presepisti hanno entusiasmato i bambini, che poco prima con le loro maestre si erano anche recati in Municipio per ammirare il grande Presepio allestito in cima allo scalone comunale. L’uscita didattica ha rappresentato la conclusione di un lavoro svolto durante tutto il periodo dell’Avvento. “Abbiamo così anche accolto - spiegano le maestre – l’invito del nostro Vescovo, Mons. Livio Corazza, a riscoprire la bellezza del Presepio, ed abbiamo ricordato gli 800 anni dalla prima rappresentazione della Natività, avvenuta nel 1223 a Greccio, ad opera di San Francesco d’Assisi. Lo abbiamo fatto rievocando quell’evento, attraverso la messa in scena della nostra recita natalizia”. La dirigente scolastica, Anna Maria Di Cicco sottolinea: “Far riconoscere ai bambini la bellezza del Presepio, li aiuta a riflettere sul valore autentico del Natale, la nascita di Gesù



bambino. Continua così l’opera educativa della nostra scuola, storica presenza cittadina dove sono cresciute diverse generazioni di forlivesi”.